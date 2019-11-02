護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔
2019-11-02 16:54
聯合報 記者何烱榮
／彰化即時報導
台南市27歲謝姓男子今天一早開車載同是護理師的彭姓妻子和8個月大女兒，準備北上喝大學同學的喜酒，再折返彭女的彰化娘家幫太太慶生，不料在高速公路遭遇連環車禍，彭女傷重喪生，女兒也腦震盪出血，在醫院急救，謝男傷心落淚說「我們是要去喝喜酒，太太才要慶生，怎麼會這樣？」
國道第三公路警察大隊說，今天上午10時22分接受報案，得知國道1號北向223.3公里發生連環車禍，肇事車輛占用內線和外線車道，北上交通嚴重堵塞，上午11時10分肇事現場完全排除，行車逐漸恢復順暢。
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警方說，這場連環車禍的死者是28歲彭女，傷者是27歲謝男、57歲陳女，20歲梁女、28歲潘女，生命跡象都穩定，另有1名女童因顱內出血，傷勢嚴重，在彰化基教醫院急救觀察。
這場連還追撞車禍，受創最慘是排序第4輛由謝男駕駛的白色轎車，後方1輛小貨車撞到路邊護欄，他的頭部受傷滿身是血，走出車外後把受傷昏迷的女兒抱在懷裡，看著傷重的太太被救護人員送上擔架，一起前往衛福部彰化醫院，女兒後來轉送彰基急救。
據了解，謝男和彭女是大學護理系同屆隔壁班同學，目前都在醫院擔任護理師，去年剛結婚，年初生下女兒；沒想到今天一早開心地全家幸福出門，遭遇橫禍，恩愛夫妻瞬間陰陽兩隔，可愛的女兒也在醫院與生命拔河，讓人同悲。
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