美食外送人員再傳出車禍 嘉義市2個月20多件

2019-11-02 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



美食外送人員車禍頻傳，嘉義市警局交通隊統計，從9月至今2個多月發生20多件，共29人受傷， 昨天中午在德安路又有1名騎機車美食外送員，不慎撞上轎車受傷，肇事原因警方調查中； 警方說，外送人員車禍，並非都是外送人員過失，部分是對方車子駕駛或機車騎士過失。

消防局昨天中午獲報，德安路發生車禍，立即派遣第一大隊德安分隊救護車前往處理，救護人員抵達現場，發現36歲Foodpanda蔡姓外送員坐在地上，救護人員評估傷者胸部疼痛及左、右膝多處擦傷，救護人員清洗傷口包紮止血，送往嘉榮醫院後續治療。

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蔡男說，騎機車行經該路段時，前方車輛突然由路邊欲迴轉，發現時因煞車不及連人帶車摔倒滑行，相關肇事原因由警方調查中。警方呼籲民眾駕駛汽、機車遵守交通規則，通過路口時應減速慢行，注意左右來車動態，常保行車防衛駕駛觀念，確保行車安全。