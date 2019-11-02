開公司車翻車肇事 男子喝了點酒這下頭大

2019-11-02 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



李姓男子開公司的轎車外出，與同事外出聚餐，到今天凌晨想把轎車開回公司，不料撞上道路分隔島，轎車翻車，他與趙姓同事擦傷爬出車外，已無大礙。但是警方對他酒測後，發覺他呼氣酒測值0.17毫克，不但得扣車、吃罰單，還因肇事，須依公共危險罪嫌函送法辦。

據了解，李姓男子（23歲）昨天開公司車外出聚餐，直到今天凌晨5時30分許，載同事趙姓男子（18歲）要把車開回公司，經過高雄市三民區民族一路，撞上快車道分隔島，轎車翻車，他和同事頭部、身體多處擦挫傷，自行爬出車外。

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高雄市警三民二分局員警到場，李姓男子酒測，發現酒測值0.17毫克，且自撞肇事，員警將李帶回派出所偵辦，李稱他喝了1罐多的啤酒，精神不濟才失控撞分隔島，造成翻車。

警方表示，呼氣酒測值0.25毫克以上，須依公共危險罪嫌移送法辦，酒測值0.15毫克到0.24毫克，屬於行政罰，依道路交通管理處罰條例，處罰1萬5000元到9萬元罰鍰，並得由警方移置車輛代保管，並吊扣駕照1年，但是，李姓男子開車肇事，同事也受傷，除了開罰單，仍得依公共危險罪嫌函送法辦，不過，因他吃官司，不用再由警方移置保管車輛；依取締酒駕新制，駕駛人酒測值0.25毫克以上，乘客須連帶受罰，但當事人酒測值未逾0.25毫克，乘客不用受罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康