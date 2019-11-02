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外籍男闖進跑道攀上華航起降架 後方韓亞航看傻

宛如動作電影 外籍男子衝進跑道攀上華航飛機起降架

2019-11-02 15:04聯合報 記者侯俐安／即時報導

宛如電影情節！今天下午2時許，華航CAL028台北飛往帛琉航機還在滑行時，一名外籍人士從草叢區衝入R1滑行道，闖入該班機主起落架，後方的韓亞航AAR712看得一清二楚，立即通知塔台，建議停止該航機起降。

這起事件宛如電影情節，航警局勤指中心到機下確認後，將該外籍人士帶回二隊三分隊。據了解，外籍白人不講話、無證件，攀上華航飛機起降架的原因仍待調查。至於華航為徹底安檢，換飛機重飛，影響多少人華航仍在清查。

今天下午2時許，華航CAL028台北飛往帛琉航機還在滑行時，一名外籍人士從航太方...
今天下午2時許，華航CAL028台北飛往帛琉航機還在滑行時，一名外籍人士從航太方向草叢區衝入R1滑行道，闖入該班機主起落架。圖／機場作業人員提供
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華航亞航

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