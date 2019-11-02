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迷途老婦只記得家門有「4根大石柱」 暖警載人沿途指認

2019-11-02 14:02聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

蘆竹交通分隊昨日遇到一名在分隊門口徘徊不前的老婦，員警見狀上前關心並查出老婦的戶籍地址送她返家，不料老婦並不是居住在戶籍地，於是員警駕車載老婦沿途指認住所，經過一番折騰後，老婦終於在「4根大石柱」社區門口前認出自己的住所，員警才順利將其送返家。

昨日上午，一名老婦因迷路而在蘆竹交通分隊大門前徘徊，員警瞭解狀況後便駕車打算將她送回家，只是老婦未按戶籍地址居住，且老婦僅提供一些住所特徵，因此員警駕車載老婦逐棟大樓指認，尋找老婦口中路名中有「南」的道路，又依其口中的大橋研判，應該是在南崁溪彼岸，直到南昌路上見到某社區大樓門前「4根大石柱」，終於順利幫迷途老婦找到住所。

蘆竹警分局呼籲，家若有失智長者，可以向各區公所申請「預防走失愛的手鍊」、向各警察機關申請指紋建檔，抑或定期向戶政事務所更新身分證照片，可防止失智長者迷途後旁人也無法幫助他的窘境。

蘆竹交通分隊昨日遇到一名在分隊門口徘徊的迷途老婦，員警駕車載老婦沿途指認住所，終...
蘆竹交通分隊昨日遇到一名在分隊門口徘徊的迷途老婦，員警駕車載老婦沿途指認住所，終於在「4根大石柱」社區門口找到自己的住所，順利將其送返家。圖／蘆竹警分局提供
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蘆竹交通分隊昨日遇到一名在分隊門口徘徊的迷途老婦，員警駕車載老婦沿途指認住所，終...
蘆竹交通分隊昨日遇到一名在分隊門口徘徊的迷途老婦，員警駕車載老婦沿途指認住所，終於在「4根大石柱」社區門口找到自己的住所，順利將其送返家。圖／蘆竹警分局提供
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蘆竹交通分隊昨日遇到一名在分隊門口徘徊的迷途老婦，員警駕車載老婦沿途指認住所，終...
蘆竹交通分隊昨日遇到一名在分隊門口徘徊的迷途老婦，員警駕車載老婦沿途指認住所，終於在「4根大石柱」社區門口找到自己的住所，順利將其送返家。圖／蘆竹警分局提供
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失智警察

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