迷途老婦只記得家門有「4根大石柱」 暖警載人沿途指認
2019-11-02 14:02
聯合報 記者陳夢茹
／桃園即時報導
蘆竹交通分隊昨日遇到一名在分隊門口徘徊不前的老婦，員警見狀上前關心並查出老婦的戶籍地址送她返家，不料老婦並不是居住在戶籍地，於是員警駕車載老婦沿途指認住所，經過一番折騰後，老婦終於在「4根大石柱」社區門口前認出自己的住所，員警才順利將其送返家。
昨日上午，一名老婦因迷路而在蘆竹交通分隊大門前徘徊，員警瞭解狀況後便駕車打算將她送回家，只是老婦未按戶籍地址居住，且老婦僅提供一些住所特徵，因此員警駕車載老婦逐棟大樓指認，尋找老婦口中路名中有「南」的道路，又依其口中的大橋研判，應該是在南崁溪彼岸，直到南昌路上見到某社區大樓門前「4根大石柱」，終於順利幫迷途老婦找到住所。
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