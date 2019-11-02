國一彰化縣溪州段5車連環車禍 彭姓女子傷重當場死亡

2019-11-02 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



彰化縣溪州鄉國一高速公路北上223.3公里路段，今天上午10時多發生5車在內線追撞的連環車禍，造成28歲彭姓女子當場沒有生命跡象，另有4名男女及1名女童受傷，經診治後已無大礙。

衛福部彰化醫院說，上午11時左右，救護車先後送來4名傷患，其中彭姓女子到院時已無呼吸心跳，急救後回天乏術，醫師宣告死亡；另外，27歲謝姓男子頭部外傷，57歲陳姓女子腰部挫傷，20多歲梁姓女子的肢體及胸部多處挫傷，3人生命跡象穩定，留院觀察。

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彰化基督教醫院副院長周志中說，消防局救護車送來28歲潘姓女子及1名8個月大女童，潘女的右大腿骨脫臼，飽受驚嚇，但意識清醒，生命穩定；女童疑有腦震盪及出血現象，意識8，有不除有生命危險，正插管急救中。