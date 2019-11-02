員警送保護管束醉漢返家 竟丟包疏洪公園記過調職
2019-11-02 12:21
聯合報 記者李隆揆
／台北即時報導
1名61歲陳姓男子日前到台北市萬華區1間舞廳飲酒作樂，直至深夜要搭計程車返家時，因懷疑司機繞路，雙方發生口角爭執，陳男執意到派出所申訴，卻又因為對警方口出惡言，被施以保護管束，並由1名張姓警員送返住處，途中行經二重疏洪公園時，張員因陳男要求讓其下車，卻反被指控「警察丟包」，對此警方已對張員記過1次，並調離原派出所。
據了解，陳男10月2日凌晨離開舞廳，搭上計程車準備返回新北市住處，途中他懷疑司機刻意繞路，雙方發生口角爭執，陳男因此執意要到鄰近的武昌街派出所申訴。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
但陳男到派出所後，又對派出所員警口出惡言，直指警方「偏袒司機」，甚至與現場員警發生推擠，遭警方壓制並施以保護管束。隨後警方因派出所內還有其他案件正在偵辦中，為避免再發生糾紛影響辦案，便由張姓警員駕駛警車載陳男回家。
張員稱，車輛行經二重疏洪親水公園時，陳男堅持要下車，張員無奈之下只好讓陳男下車，並在一旁陪伴，直到確定陳男清醒後才離開。但後來陳男卻向媒體投訴，自己醒來後卻被丟包在疏洪公園的草叢中，不解為何警方不依法送辦就好，要這樣丟包自己。
對此，萬華分局警方表示，經查張員對陳男酒後滋事依法管束並無違規，但管束原因尚未消滅就將陳男再送到空曠處留置，確實有違規失誤，目前已予以記過1次處分，並調任龍山派出所，若陳男就此案提告，萬華分局將依規定受理偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
留言