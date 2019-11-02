新北水湳洞漁船翻覆 船主冒大浪爬上岸
2019-11-02 12:10
聯合報 記者游明煌
／即時報導
新北市水湳洞昨晚有漁船翻覆 海巡警消人員緊急協處，郭姓船主已自行上岸無大礙。
昨晩11時許，海巡署北部分署第二岸巡隊深澳安檢所水湳洞執檢站守望人員發現水湳洞漁港近岸疑似有漁船翻覆，隨即通報第二（北基）巡防區，派遣海巡人員及連繫當地警察、消防單位前往協處。
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海巡人員抵達現場後，查看翻覆漁船船員已自行上岸，出港人員僅有船主1人，經詢問船主翻覆原因為準備進港時，因航行距岸過近，且湧浪過大，船體耐浪性較差，導致該漁船觸礁翻覆，該落海船主無明顯外傷、意識清楚且表示不需要送醫，後續自行返家休息。
第二岸巡隊説，季節變換期間早晚溫差及風浪變化較大，切勿冒險從事戲水、觀浪或海釣等戶外活動，並提醒民眾若於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，多多利用「118」免費報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。
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