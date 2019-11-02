低收戶母子遭焚身兒子不治 勘查出電線走火釀禍
2019-11-02 12:05
聯合報 記者林保光
／高雄即時報導
高雄市鳳山區1戶中低收入戶半個月前發生火警，湯姓男子和年邁的母親同遭焚身，母子倆全身都有大面積燒燙傷，湯姓男子雖先跑出戶外，但送醫後仍不治，母親目前仍在加護病房觀察。據了解，消防局已鑑識出起火原因，是電線走火釀禍，不是縱火。
拾荒維生的湯姓男子（59歲）與母親呂姓婦人（81歲）相依為命，同住高雄市鳳山區中山東路，10月17日住處2樓湯母的臥室發生火警，湯姓男子身上起火，獨自跑出戶外，母親則由消防隊員從房間救出。救護人員將母子倆送高雄長庚醫院搶救，湯姓男子全身有百分之90二度燒燙傷，2天後不治，湯母全身也有百分之80燒燙傷，仍住院觀察，無法講話。
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消防局勘查火場，發覺湯母2樓的房間僅約3坪，床鋪燒得最嚴重，原本消防隊員沒發現可疑火源，但又在房內沒聞到可燃性液體的味道，覺得起火原因「怪怪的」，後來火場鑑識人員搬動已燒得焦黑的床鋪，才發現插座和沒全燒掉的電線，才確認是電線走火肇禍。
警、消研判，湯母行動不便，必須靠助行器走路，湯姓男子可能夜裡發現母親的房間起火，趕去救母親，但被床鋪的火苗焚身才送醫不治。湯母目前則由沒同住的小兒子照料。
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