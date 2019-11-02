影／後車追撞前車 碰的一聲後車四輪朝天

2019-11-02 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北市板橋區今天發生汽車追撞車禍，雷姓男子追撞前方同向汽車，沒想到撞上後，雷男駕駛的汽車隨即側翻四輪朝天，遭撞的陳姓男子也覺得很無辜。由於二人均無受傷也無酒駕，警方將調閱路口監視器畫面，釐清確實車禍肇事原因及責任歸屬。

今天上午10時20分許警方獲報，板橋區溪城路發生兩輛汽車追撞車禍，警方到場發現32歲雷姓男子駕車由樹林往土城方向行進，疑似未保持安全車距，不慎追撞前方由51歲陳姓男子駕駛的汽車，雷男的汽車雖只輕輕擦撞到陳男汽車左後方，整輛車竟然朝左側翻覆，當場四輪朝天，滑行躺在對向車道上，雷男自行爬出車外未受困。

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