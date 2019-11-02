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民眾報竊案差點拿不到三聯單 台中警遭疑吃案

2019-11-02 06:46聯合報 記者李隆揆林佩均／即時報導

台中市邱姓男大生向本報投訴，稱他剛買不久的手機遭竊，向警方報案求助時，卻遭李姓警員冷嘲熱諷，多次質問邱男，「確定是被偷嗎？會不會是自己弄丟？」甚至在受理案件後質疑邱男索取報案三聯單是另有意圖，讓邱男直呼，「既傻眼又無助，我只是想找回手機」。

台中市警察局西屯派出所副所長張竣凱表示，初步調查李姓警員受理案件的程序未有嚴重瑕疵，上月30日傍晚李員正好在處理車禍，以至延誤到場。

張竣凱指出，針對民眾指李不願開立三聯單部分，應屬警民雙方理解有落差造成的誤會，目前已針對民眾投訴內容進行調查，若經查確定李員有服務態度不佳等情事，將予以行政處分，至於邱男手機失竊部分，警方積極追查中。

23歲的邱姓男大生向本報投訴，10月29日晚上7時許，他騎車到台中市西屯區福星路找朋友，停車後手機遺忘在機車前置物箱，他離開約10多分鐘就回頭找手機，手機卻不見，因他配戴的無線耳機仍跟手機保持連線，很肯定手機是被人拿走。

邱男事後到轄區西屯派出所報案，卻遭所內警員詢問，「你怎麼確定是被偷，不是自己弄丟？」、「那邊有監視器嗎？不一定拍得到」，隨後警員以遺失物案受理，讓邱男滿頭霧水，「我怎麼知道有沒有監視器？而且手機是被偷走的，不是屬於竊案嗎？」。

邱男吐露自己平常半工半讀，辛苦存錢買1支要價2萬3000元的IPhone XR，手機失竊非常心急，隔天傍晚他再回案發地點，逐一詢問店家並查看監視器畫面，剛好拍到1名身穿牛仔褲、綠色外套、戴黑框眼鏡的男子，站在他機車旁張望，趁四下無人就拿走手機。

邱男打電話到西屯派出所，並請承辦該案的李員到場，但半小時過去仍未見警方人影，邱再次致電確認，未料李員到場時劈頭就說，「警察不是隨call隨到的啦！」。

確認相關監視器畫面後，李員對邱男說，「開報案三聯單就只有1個月的時間能辦」，在派出所製作筆錄時，還問他為何要索取報案三聯單，種種舉動讓邱男感到傻眼又無助，「我只是想找回手機而已，且開三聯單不是應該的嗎？」

1名員警透露，警方受理刑案都應開立三聯單，此舉等於正式立案，須上報行政單位，雖有1個月的行文時限，但沒有「只有1個月能辦案」的問題，李員只是想便宜行事，「這種事在勤業務繁重的派出所很常見，只做筆錄不開三聯單，基本上這件案子就等於沒發生過了」。

台中市警察局則表示，只要是民眾報案，無論遺失或失竊案，員警都該積極受理，且任何案件都不會有偵辦期效，只要有案件發生，警方依規定受理、偵辦，派出所受理案件後，也會將案件一併轉由偵查隊追查，若真的無法破案，警方也會提出具提說明，並回函給當事人。

邱男案發當天向警方求助，警方只以遺失案受理。圖／邱男提供。
邱男案發當天向警方求助，警方只以遺失案受理。圖／邱男提供。
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邱男案發隔日向警方求助，警方才以竊盜案受理，在邱男索取報案三聯單時卻被李員質疑用...
邱男案發隔日向警方求助，警方才以竊盜案受理，在邱男索取報案三聯單時卻被李員質疑用意。圖／邱男提供。
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