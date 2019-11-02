裸闖IKEA求點閱 學者:網紅必須用企業思維經營

2019-11-02 02:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



李興文長子臉書直播於IKEA全裸的影片，反映年輕人為求點閱率無所不用其極、不在乎社會觀感的網紅現象。文化大學廣告系系主任鈕則勳分析，如今網紅往往有藝人的迷思，認為只要有新聞，「負面新聞也無所謂」。但要當長久網紅，必須用經營企業的方式來經營形象，不能為一時的點閱率而譁眾取寵，甚至甘冒大不韙。

他以當年的阿帕契打卡事件為例，事情剛發生時，李蒨蓉也以藝人方式來處理爭議，認為「負面新聞也無所謂」，沒想到觸犯社會大忌引發眾怒、差點不能翻身。

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不管是藝人和網紅，鈕則勳認為，一旦行為觸犯社會道德底線，都必須用企業風險管控的方式進行危機處理。以此次裸體事件為例，逾越社會道德尺度；他認為當事人不僅要坦然面對、該道歉的就要道歉，還必須有一定程度的社會承諾，才有可能平息風波。

他也建議年輕人，若想當「可長可久的網紅」，就必須以「企業」思維而非「藝人」思維經營自己，必須找出自己在網路世界的定位，而不是只求流量、炒短線。

中正大學傳播系教授胡元輝表示，如李興文之子裸身求點閱的網紅現象，國外層出不窮，也是「新數位時代的新興現象」，包含商業利益、個人自我實現等多重面向，也是社會學正在研究的新現象。

他指出，「裸體」在現實世界可用法律來控制，但網路是「低度管制卻快速發展的世界」，用法律約束有其難度，只能靠社群力量制約。