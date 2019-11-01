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卡式爐為什麼會爆炸？專家教你避免NG行為

2019-11-01 21:29聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中曉明女中學生昨晚在台南野炊時，卡式爐爆炸，造成11人燒燙傷，台南市消防局研判，卡式瓦斯爐離烤肉火源過近造成瓦斯罐爆炸所致。標準檢驗局台中分局提醒民眾，卡式爐便於攜帶使用，但使用不當爆炸意外卻層出不窮，除太靠近火源，也有案例是使用過大的鍋具、烤盤，也有人併爐使用，造成卡式瓦斯罐過熱，罐內壓力過大產生爆炸，也有人是卡式瓦斯罐沒裝好，造成瓦斯洩漏惹禍，提醒民眾，使用卡式爐應務必遠離熱源，確實安裝卡式瓦斯罐，以確保使用安全。

過去台南曾發生社區聯歡晚烤肉晚會，卡式瓦斯罐爆炸意外造成3傷，台中市烏日區去年底一對年輕情侶在公寓大樓套房內使用卡式瓦斯爐，疑似瓦斯罐沒裝瓦斯外洩引發氣爆，大樓的窗戶玻璃都震碎，情侶雙雙受傷送醫。

標準檢驗局台中分局提醒民眾，購買卡式爐與卡式瓦斯罐時，應確認本體標有商品安全標章外，更重要是使用前並應先詳閱安全注意事項及使用說明，應留意瓦斯罐務必遠離熱源。

標準檢驗局台中分局指出，卡式爐的構造為，爐架下方為火源，卡式瓦斯罐安裝在卡式爐一側，常見錯誤使用方法是使用大於爐架的家用炒菜鍋、方型烤盤等爐具，甚至有的人因方型烤盤太大，併爐使用，一旦過大的爐具受熱，其正下方卡式瓦斯罐過熱，罐內壓力過大產生爆炸；另外，使用場所附近不可接近其它發熱電器或火源，以避免輻射熱造成瓦斯罐壓力過大發生氣爆。

標準檢驗局台中分局說明，卡式爐在安裝瓦斯前，記得確認卡式爐與瓦斯罐沒有銹蝕、變形，安裝瓦斯罐時，應將瓦斯罐上「環扣缺口」朝上，與卡式爐上凸出「導引片」對正後接合，確認無瓦斯洩漏後，再點火烹煮。

台中曉明女中有11名女學生在台南野炊不慎燒燙傷，現場一片狼藉。記者邵心杰／翻攝
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台中曉明女中有11名女學生在台南野炊不慎燒燙傷，現場一片狼藉。記者邵心杰／翻攝
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