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台中太平轎車未禮讓執勤中的消防局救護車 2傷

2019-11-01 21:24聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區中山路、環中東路口在今天近中午，發生轎車未禮讓執勤消防局救護車的車禍事故，2車都受損，救護車前側乘客座的救護員肩頸拉傷，鄭姓轎車駕駛輕微挫傷，消防局改派其他救護車出勤，才發現是起誤報事件。警方酒測發現，雙方駕駛都沒有酒駕，警方也將調閱監視器畫面釐清責任歸屬。

警方提醒駕駛朋友，依據道路交通安全規則101條規定，行駛中聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車警報聲響時應避讓行駛。此時勿慌張，應先減速慢行，確認救護車輛行駛動向後再進行避讓，若為單車道請減速靠右避讓，若為兩車道以上請減速靠兩側避讓。

台中市消防局中山分隊今天近中午獲報有民眾疑似在自宅鬧自殺，出動救護車出勤，一路開警示燈鳴警報器前往，沿中山路由市區往太平方向行駛，在太平區環中東路、中山路口時，鄭姓男子駕駛的轎車沿環中東路由霧峰往北屯方向行駛，疑遭前方一輛左轉車擋住視線，撞個正著，由於撞擊力道大，救護車右前側損毀嚴重，白色轎車左側嚴重受損。

台中市消防局中山分隊執勤救護車與白色轎車在路口撞個正著，救護車右前側損毀嚴重。圖...
台中市消防局中山分隊執勤救護車與白色轎車在路口撞個正著，救護車右前側損毀嚴重。圖／民眾提供
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白色轎車在路口與執勤消防局救護車在路口撞個正著，白色轎車左側損毀嚴重。圖／民眾提...
白色轎車在路口與執勤消防局救護車在路口撞個正著，白色轎車左側損毀嚴重。圖／民眾提供
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白色轎車在路口與執勤消防局救護車在路口撞個正著，白色轎車左側損毀嚴重。圖／民眾提...
白色轎車在路口與執勤消防局救護車在路口撞個正著，白色轎車左側損毀嚴重。圖／民眾提供
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救護車中東台中市

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