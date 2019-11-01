台中太平轎車未禮讓執勤中的消防局救護車 2傷

2019-11-01 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市太平區中山路、環中東路口在今天近中午，發生轎車未禮讓執勤消防局救護車的車禍事故，2車都受損，救護車前側乘客座的救護員肩頸拉傷，鄭姓轎車駕駛輕微挫傷，消防局改派其他救護車出勤，才發現是起誤報事件。警方酒測發現，雙方駕駛都沒有酒駕，警方也將調閱監視器畫面釐清責任歸屬。

警方提醒駕駛朋友，依據道路交通安全規則101條規定，行駛中聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車警報聲響時應避讓行駛。此時勿慌張，應先減速慢行，確認救護車輛行駛動向後再進行避讓，若為單車道請減速靠右避讓，若為兩車道以上請減速靠兩側避讓。

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