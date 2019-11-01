影／酒駕將機車騎士撞成重傷 同學頂替不料也超標
2019-11-01 20:39
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮曹姓男子27日下午酒駕載國中同學謝姓男子要回通霄市區，不料在台1線公路通灣里南下路段撞倒陳姓機車騎士，對方傷勢嚴重，2人被帶回警局時都稱是謝男開車，結果警方酒測發現兩人酒測值都超過0.25，謝男得知事態嚴重改口是曹姓男子開的車，曹男也承認駕車，分別被依公共危險、頂替等罪嫌移送法辦。
被撞的39歲陳姓男子住苑裡鎮，目前昏迷指數僅達3，仍在醫院搶救，家屬質疑車禍發生時，曹姓男子的車仍往前疾駛未停下，指控曹男還涉及肇事逃逸，並在臉書社團po影片控訴，要求嚴辦，但警方根據現場情況查證，認為曹男涉嫌酒駕肇事後，車子往前滑行約60公尺就停下，人未離開現場，停車位置因在路口監視器死角處而未拍到。
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車禍發生後，附近居民趕往查看並報警，警方到場處理，將曹、謝兩人帶回調查，起初謝男謊稱是他開的車，但後來得知騎士傷勢嚴重，且自己酒測值也超標，得知事態嚴重才改口是曹男開車，但已觸犯偽造文書的頂替罪嫌，連同酒駕的曹男都吃上官司。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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