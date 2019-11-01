國三南投服務區後方驚傳火警 南投地標差點遭波及
2019-11-01 19:13
聯合報 記者江良誠
／南投即時報導
國道三號南投服務區下午5點驚傳火警，服務區後方的山坡雜草起火，因為天乾物燥加上風勢強勁，火勢迅速蔓延，差點波及南投「LAMUGAN」地標，南投縣消防局出動南投、中興、中寮等6個分隊前往灌救，到6時40分才撲滅火勢，幸好無人受傷，火警原因正由消防局進一步調查。
國道三號南投服務區後方山坡傍晚5點火警，因為天色昏暗，不少人從遠處看以為國道3號發生火燒車，引起民眾虛驚。南投縣消防局接獲報案，確認不是國道三號火警，起火點位在南投服務區後方山坡。
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南投縣消防局出動南投、中興、中寮、碧興、草屯、鳳鳴等分隊，並群呼義消前往灌救，因為天乾物燥加上風勢強勁，消防人員持續灌救，到6時17分才控制火勢，6時40分才撲滅殘火。經清理現場，約有1公頃雜木林被燒毀，幸好無人受傷，初步懷疑是民眾亂丟菸蒂引燃雜草，起火原因仍須進一步調查。
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