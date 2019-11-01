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影／萬聖節深夜有白衣老翁出沒 台南警察這舉動被讚爆

2019-11-01 18:43聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

家住台南市安南區的七旬顏姓老翁，10月31日萬聖節三更半夜，獨自佇立在北安橋下道路正中央，他身著白衣、神情呆滯，嚇壞路過民眾，還以為萬聖節的活動，市警三分局海南派出所員警發現他時全身髒汙，體力不支且語焉不詳，所幸員警機警，發現他手上配戴走失手鍊，多方查詢聯繫上妻子，護送他安全返家。消息傳出後，社區居民都說「讚」。

老翁妻子表示，近年來，丈夫年紀老邁、記性不佳，近兩日欲外出訪友，可能在北安橋周邊，因一時失憶迷失方向，又體力不支，才會佇立在道路中央不知所措。「還好遇到好心警察」她說，丈夫才能安全返家。

海南所副所長翁國洲與警員廖紹佑深夜巡邏，發現顏佇立在北安橋下道路正中央，趨前詢問時，發現他滿身髒亂，似多日未返家，且有體力不支、輕微失智狀況，但他語焉不詳，無法表達住處及年籍資料，所幸翁、廖兩警立即查找其身上物品，發現手上配戴走失手鍊。

經員警多方查詢，總算聯繫上老翁的妻子，但因當時已深夜4時多，兩警為免他舟車勞頓，隨後載送他返家休息。老翁妻子十分感謝警方善行義舉，護送他安全返家，街坊鄰居事後得知此一消息都說「讚」。

翁、廖兩警立即查找顏姓老翁身上物品，發現手上配戴走失手鍊，經多方查詢聯繫上老翁的...
翁、廖兩警立即查找顏姓老翁身上物品，發現手上配戴走失手鍊，經多方查詢聯繫上老翁的妻子，護送他安全返家。記者邵心杰／翻攝
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台南市安南區的七旬顏姓老翁，萬聖節當晚獨自佇立在北安橋下道路正中央，他身著白衣、...
台南市安南區的七旬顏姓老翁，萬聖節當晚獨自佇立在北安橋下道路正中央，他身著白衣、神情呆滯，嚇壞路過民眾。記者邵心杰／翻攝
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老翁萬聖節警察

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