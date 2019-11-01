6歲童疑遭虐死！相驗後外婆依殺人罪嫌移送 檢方聲押

2019-11-01 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北市蘆洲區一名6歲男童昨晚疑似被外婆凌虐昏迷，雖緊急送醫急救仍不治身亡，醫護人員發現男童身上布滿新舊傷痕，還有營養不良情況，檢方今天下午2時在醫院相驗後發現，男童身上疑似有不明勒痕，警方訊後今天下午依殺人罪嫌將外婆直接由醫院移送新北地檢署偵辦，檢方開庭後向法院聲請羈押。

魏姓外婆（63歲）稱昨晚幫男童洗澡時，不知為何男童會在她離開關熱水器時，疑似因摔倒撞擊頭部而流血昏迷，送往新光醫院急救後在晚間9點宣告不治；但醫護人員在男童身上發現疑似受虐傷痕，懷疑內情不單純，立即報警處理。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

檢方今天下午相驗男童遺體後，發現男童除了頭部有撕裂傷，頸部還有不明勒痕，立即在醫院就將魏姓外婆上銬逮捕，依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。檢方今天下午5時開庭後，認為對未滿18歲之幼童凌虐致死，罪嫌重大，已向法院聲請羈押，法院將漏夜開聲押庭審理中。