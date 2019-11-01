親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

私菸案轉守為攻 2少校直呼：逃稅的根本是華航

首里城大火一發不可收拾 原因指向沖繩獨有紅漆

6歲童疑遭虐死！相驗後外婆依殺人罪嫌移送 檢方聲押

2019-11-01 17:13聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市蘆洲區一名6歲男童昨晚疑似被外婆凌虐昏迷，雖緊急送醫急救仍不治身亡，醫護人員發現男童身上布滿新舊傷痕，還有營養不良情況，檢方今天下午2時在醫院相驗後發現，男童身上疑似有不明勒痕，警方訊後今天下午依殺人罪嫌將外婆直接由醫院移送新北地檢署偵辦，檢方開庭後向法院聲請羈押。

魏姓外婆（63歲）稱昨晚幫男童洗澡時，不知為何男童會在她離開關熱水器時，疑似因摔倒撞擊頭部而流血昏迷，送往新光醫院急救後在晚間9點宣告不治；但醫護人員在男童身上發現疑似受虐傷痕，懷疑內情不單純，立即報警處理。

檢方今天下午相驗男童遺體後，發現男童除了頭部有撕裂傷，頸部還有不明勒痕，立即在醫院就將魏姓外婆上銬逮捕，依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。檢方今天下午5時開庭後，認為對未滿18歲之幼童凌虐致死，罪嫌重大，已向法院聲請羈押，法院將漏夜開聲押庭審理中。

新北蘆洲一名6歲男童昨晚疑似被外婆凌虐，送醫急救不治，檢方今天下午2點在醫院相驗...
新北蘆洲一名6歲男童昨晚疑似被外婆凌虐，送醫急救不治，檢方今天下午2點在醫院相驗後發現，男童身上疑似有不明勒痕，隨即依殺人罪嫌將外婆移送，新北地檢晚間將男童外婆移送新北地院開聲押庭。記者王長鼎／攝影
分享
新北蘆洲一名6歲男童昨晚疑似被外婆凌虐，送醫急救不治，檢方今天下午2點在醫院相驗...
新北蘆洲一名6歲男童昨晚疑似被外婆凌虐，送醫急救不治，檢方今天下午2點在醫院相驗後發現，男童身上疑似有不明勒痕，隨即依殺人罪嫌將外婆移送，新北地檢晚間將男童外婆移送新北地院開聲押庭。記者王長鼎／攝影
分享

新北殺人

相關新聞

北市行道路突倒塌 女騎士遭重擊鼻樑出血送醫

2019-11-01 16:40

影／假中藥補腎丸、固腦丸已賣5年 地點多在中南部

2019-11-01 17:14

LINE瘋傳！台中向上路區間測速已開罰 交大闢謠

2019-11-01 16:39

南山公墓發現無名白骨 台南警方呼籲民眾指認

2019-11-01 16:37

「好萊塢品牌」最新毒咖啡 兄弟檔用電腦極速分裝

2019-11-01 16:36

才1個月！外送員在宜蘭13車禍16傷 警強力開罰57件違規

2019-11-01 16:34

新北蘆洲6歲童疑遭虐！外婆聲押中 母親不願探視恐知情

2019-11-01 16:32

6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

2019-11-01 16:08

離奇！兒子空屋暴斃 父多年後出獄 同處被燒成焦屍

2019-11-01 15:45

調查局查獲4萬顆黑心中藥「補腎丸」

2019-11-01 14:38

老友一開口就要1700美金 女子險上當

2019-11-01 14:34

雲林偷廂型車台中太平連環撞肇逃 警火速逮人

2019-11-01 13:53

彰化市永芳路牙醫診所火警 牙醫師夫婦被救出

2019-11-01 13:51

聯結車與機車發生車禍 啟英高中生一死一昏迷

2019-11-01 13:44

男嬰臍帶未斷沾滿血遭遺棄 警迅速破案

2019-11-01 13:29

手機掉公車櫻花妹急哭 瑞芳警雨中奔波百里尋機助人

2019-11-01 13:25

行車遇惡意逼車 警籲減速拉開車距 蒐證報警

2019-11-01 13:15

6歲童浴室摔倒竟不治 全身傷痕累累死因可疑

2019-11-01 13:14

影／巧！他內急入要上大號 瞬間屋垮被壓傷

2019-11-01 13:11

U值媒／台灣社會到底怎麼了？沈重的台灣，消極的一代

2019-11-01 12:38

曉明女中台南露營瓦斯爐爆炸 4名受傷學生轉院回台中

2019-11-01 12:10

7旬老翁被燒成焦屍 起火原因待查

2019-11-01 12:07

被發現時還在哭！男嬰被棄蘇澳女廁 警方徹夜追到生母

2019-11-01 11:31

國道3號和美路段凌晨車禍釀火燒車 一男子當場燒死

2019-11-01 09:13

駕駛人注意！ 挺韓車隊下午北市遊行 下班改道避塞車

2019-11-01 09:03

卡式爐瓦斯罐爆炸 消防局提醒：注意熱輻射及壓力

2019-11-01 09:00

他亂掃QR Code被盜帳號 警提醒不明假好康別亂點

2019-11-01 08:29

影／中市警118所添新戰力 電擊槍、防暴網悍逮惡徒

2019-11-01 08:24

父女跌10米深山坡地 10歲女爬上路面求救

2019-11-01 00:30

野炊瓦斯罐爆炸 曉明女中11人傷

2019-11-01 00:22

曉明女中台南露營意外 中市教育局：6人已出院

2019-10-31 22:19

曉明女中11人燒燙傷 校方：戶外教學卡式爐使用不當

2019-10-31 20:52

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 女學生驚魂未定喊好可怕

2019-10-31 20:23

疑卡式爐爆炸 台中曉明女中11名學生燒燙傷4人較嚴重

2019-10-31 20:10

影／小客車撞石墩瞬間翻覆 駕駛遭玻璃劃傷送醫

2019-10-31 19:50

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 瓦斯罐爆炸所致

2019-10-31 19:45

疑卡式爐爆炸 台中曉明女中台南野炊11名學生燒燙傷

2019-10-31 19:45

影／高中生無照駕駛逆向超車 國小校門口撞上母子

2019-10-31 19:43

籌措旅費？俄男來台兜售國旗半月賺2萬

2019-10-31 18:53
看更多

熱門文章

駕駛人注意！ 挺韓車隊下午北市遊行 下班改道避塞車

2019-11-01 09:03

李興文長子夜闖IKEA裸體洗澡 官方報案並內部嚴懲

2019-11-01 11:16

花120元叫外送速食 打開盒子讓他心都涼了

2019-10-31 21:34

疑卡式爐爆炸 台中曉明女中台南野炊11名學生燒燙傷

2019-10-31 19:45

台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

2019-11-01 13:42

夫妻吵架互丟「私藏光碟」 管理員慌：不會也把小孩丟給我吧？

2019-11-01 10:51

李興文兒夜闖IKEA全裸尻槍 涉妨害風化遭警方查辦

2019-11-01 13:48

員警驅離太陽花判國賠 孫大千：以後可隨意占總統府？

2019-11-01 12:26

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 女學生驚魂未定喊好可怕

2019-10-31 20:23

UberEats這舉動成反效果 網友怒「改用熊貓」

2019-11-01 10:01

6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

2019-11-01 16:08

性侵還咬警察沒羈押 扮喇嘛再姦2女逃大陸　

2019-11-01 04:27

曉明女中台南露營意外 中市教育局：6人已出院

2019-10-31 22:19

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 瓦斯罐爆炸所致

2019-10-31 19:45

陸女無法回鄉陪考小孩落榜 向桃機、航空公司求償148萬

2019-11-01 13:20

影／巧！他內急入要上大號 瞬間屋垮被壓傷

2019-11-01 13:11

影／高中生無照駕駛逆向超車 國小校門口撞上母子

2019-10-31 19:43

高雄監獄1收容人死因有疑慮 2管理員4雜役遭收押

2019-11-01 10:38

曉明女中11人燒燙傷 校方：戶外教學卡式爐使用不當

2019-10-31 20:52

離奇！兒子空屋暴斃 父多年後出獄 同處被燒成焦屍

2019-11-01 15:45

疑卡式爐爆炸 台中曉明女中11名學生燒燙傷4人較嚴重

2019-10-31 20:10

驚！林昶佐收恐嚇信 署名「寒佳君」威脅子彈已準備好

2019-11-01 17:23

影／太陽花學運國賠案燒到彰化縣議會 場面一度火爆

2019-10-31 21:22

連千毅背後太陽會大哥涉直播主之亂 檢聲押禁見

2019-11-01 01:25

見老伯喝別人剩水 她不捨送上便當被讚「人美心善」

2019-11-01 10:04

護理師未注意新生兒溢奶致男嬰失明 護理師判刑

2019-11-01 13:39

員警驅離太陽花判要國賠 郝龍斌：台灣民主成為笑話

2019-10-31 22:16

籌措旅費？俄男來台兜售國旗半月賺2萬

2019-10-31 18:53

有無化妝店員態度大不同 正妹：沒發現我是同一個人嗎？

2019-11-01 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top