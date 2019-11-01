LINE瘋傳！台中向上路區間測速已開罰 交大闢謠

2019-11-01 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



近日社群軟體LINE瘋傳，「向上路龍井交流道出口區間測速設置已建置完成，在路標指示牌後方，請各位大哥大姐行經該下坡路段，注意車輛限速（包括機慢車車道），以免受罰」，不少群組收到「圖文並茂」的貼心提醒，甚至有市民電話詢問交通警察大隊，「真的開罰了嗎？」台中市警局交大闢謠，區間平均速率執法設備目前仍在建置中，最快預計明年開始執法。

台中市沙鹿區向上路的長下坡路段常發生追撞車禍，甚至死亡事故。今年7月，一輛大貨車疑在下坡時煞車失靈，追撞前方轎車，造成女駕駛受傷；8月5日，同日分別發生兩起車禍，都是預拌混凝土車涉嫌追撞前車，造成駕駛受傷、車輛毀損，有網友一知道是向上路下坡，直白留言「又撞了」。

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這兩天社群軟體LINE許多群組在瘋傳，「向上路龍井交流道出口區間測速設置已建置完成，在路標指示牌後方，請各位大哥大姐行經該下坡路段，注意車輛限速（包括機慢車車道），以免受罰，附上照片辨識」，甚至有民眾打電話到台中市警局交通警察大隊詢問，讓員警忙著解說。

台中市警局交大說明，為了防範嚴重超速行為、交通事故的發生，確實規劃在沙鹿區向上路6段的長下坡路段（全長約1.7公里），以及台61線西濱快速道路大約151公里處到157公里處（全長約6公里），建置「區間平均速率執法設備」。

交大進一步說明，該套設備預計今年11月起進行測試，還要經過驗收、檢測無慮後才能開始執法，「預計最快109年開始執法」，目前兩處路線仍在建置階段，民眾切勿太過緊張。

交通警察大隊大隊長林沐弘表示，「區間平均速率執法」有別於傳統測速照相桿，後者藉由雷達或雷射偵測車輛的瞬間車速，不少駕駛人在接近測速照相桿之前才減速，一旦通過後即加速駛離，前者大幅提升「速度控制的有效距離」，除可促使駕駛人落實使用低速檔、有效降低超速違規，更可以降低因為搶快所衍生的其他交通違規行為。