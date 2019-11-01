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南山公墓發現無名白骨 台南警方呼籲民眾指認

2019-11-01 16:37聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警六分局大林派出所上月26日上午11時許接獲民眾報案，在南山公墓深處發現疑似人體骨骸散落在一座荒廢的墓塚樹下，骨骸外著白色T恤、四角男性內褲、牛仔長褲、夾腳拖鞋等，衣著與骨骸皆完整，但體表已呈完全骨骸化，現場未發現身分證件或交通工具等。

案經報請台南地檢署檢察官相驗後，初步調查全身骨骸大致無缺，骨骸上未發現骨折、凹陷或銳、鈍器傷痕；死者應係男性、具灰白短髮、上排牙齒皆退化脫落、下排牙齒左右僅餘1顆，腰椎則有退化性關節炎，研判年紀較長，其中疑似左肩處有殘缺刺青圖案；據白骨化狀態研判死亡時間應有3個月以上，法醫已採集相關跡證送驗建檔。

警方已持續訪查與比對協尋人口系統中，另公布死者身上刺青與衣物特徵，呼籲如有符合死者特徵民眾親友能協助向警方進行指認，大林派出所聯絡電話：(06)215-0209。

警方發現該骨骸外著白色T恤、四角男性內褲、牛仔長褲、夾腳拖鞋等，衣著與骨骸皆完整...
警方發現該骨骸外著白色T恤、四角男性內褲、牛仔長褲、夾腳拖鞋等，衣著與骨骸皆完整。記者邵心杰／翻攝
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警方呼籲，如有符合死者特徵民眾親友能協助向警方進行指認，大林派出所聯絡電話：(0...
警方呼籲，如有符合死者特徵民眾親友能協助向警方進行指認，大林派出所聯絡電話：(06)215-0209。記者邵心杰／翻攝
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牙齒刺青夾腳拖

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