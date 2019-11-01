才1個月 外送員在宜蘭13車禍16傷 警強力開罰57件違規
2019-11-01 16:34
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
外送產業快速發展，但外送員車禍頻傳，宜蘭縣警察局統計，自10月1日外送平台業者進駐宜蘭迄今，已發生外送員交通事故13件，合計造成16傷。
對外送員違規亂象，警方也取締57件外送員交通違規，今天更宣示，將持加強執法取締違規。
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警方指出，外送員違規事件肇事時間，大多發生於用餐時間，且常有逆向行駛、違規停車、違規左右轉、未打方向燈、任意變換車道等行為，導致其他駕駛人無法預測其動向，進而引發交通事故。
對此，警方依《道路交通管理處罰條例》相關規定嚴加取締。
依據該條例第63條規定，監理機關亦會進行違規記點，6個月內違規記點達6次以上者，吊扣駕照1個月，若1年內經吊扣駕照2次，再違反就會吊銷駕照。
交通警察隊並已派員前往外送人員說明會宣導，推廣安全駕駛觀念，除要求業者落實完整的交通安全教育外，提醒外送人員行駛於道路上應有防衛駕駛的概念，保障自身安全，警方將持續加強執法取締，確保其他用路人權益。
宜蘭縣警察局提醒，近期外送食物業崛起，如Uber Eats、foodpanda、LALAMOVE、Deliveroo及foodomo等，消費者只要動動手指，便能立即吃到熱騰騰的美食，但外送員千萬不要為爭取增加營業額，不惜自身安全，以高速穿梭於車陣間，置身於危險之中。
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