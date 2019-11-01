新北蘆洲兒虐案 外婆聲押中 母親不願探視恐知情

新北市蘆洲區6歲男童疑遭虐死，照顧他的外婆聲稱昨天傍晚男童在浴室跌倒大量出血，但醫師急救發現男童瘦弱宛若骷髏，全身有多處舊傷，疑似長期遭虐。此外男童母親不願探視，附近鄰居指男童平日往返高雄母親、新北外婆住處生活，「媽媽不可能不知道（受虐）」。

檢方今天向法官聲請羈押男童外婆，目前仍在開庭。

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新北市社會局家暴暨性侵害防治中心主任許芝綺說，昨晚接獲通知疑似受虐男童送往新光醫院急救，依規定由在地台北市府先處理，小男生急救過程中不幸過世，檢警介入調查，新北市府尚未取得男童傷勢及外婆說法。

許芝綺說，這名小男童沒有身心障礙或家暴兒虐紀錄，平日由住高雄的母親和新北蘆洲的外婆輪流照顧，社會局將請母親說明照顧脈絡，再和外婆說法核對是否符合。

小男生有個大一歲的姊姊，社會局接獲通知後，昨晚已緊急協助安置，小女生身上沒有受虐傷勢，僅膝蓋有紅腫瘀青。她表示是自己跌倒造成，外婆也未打過她，但未說明是否曾打過她弟弟。

新北社會局初步調查發現小男生家中經濟不是很好，曾協助申請過低收入戶，也曾安排實物銀行物資補助。目前案件進入司法偵查階段，社會局以安置小女生為主。