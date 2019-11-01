6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

新北蘆洲一名6歲男童昨晚疑似被外婆凌虐昏迷，雖緊急送醫急救仍不治身亡，醫護人員發現男童身上布滿新舊傷痕，還有營養不良情況，檢方今天下午2點在醫院相驗後發現，男童身上疑似有不明勒痕，隨即依殺人罪嫌將外婆移送新北地檢偵辦。

魏姓外婆（63歲）稱昨晚幫男童洗澡時，不知為何男童會在她離開關熱水器時，疑似因摔倒撞擊頭部而流血昏迷，送往新光醫院急救後在晚間9點宣告不治；但院方在男童身上發現疑似受虐傷痕，懷疑不單純，立即報警處理。

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檢方在相驗男童遺體後發現，男童除了頭部有撕裂傷，還有不明勒痕，立即在醫院就將魏姓外婆上銬逮捕，依殺人罪嫌移送新北地檢偵辦。

外婆雖稱男童疑似是因調皮攀爬馬桶，才會摔破頭殼，並喊冤沒有毆打男童，但因男童身型矮小，不像6歲孩童該有的身型，懷疑是長期營養不良導致，身上還有多處燙傷及擦挫傷，背部也有一條條瘀青紅腫，更被發現有部分傷口已經潰爛化膿。

新北市社會局表示，目前已先行將男童7歲的姊姊緊急安置，但因該家庭未曾被列為高風險家庭，過去也沒有家暴紀錄，姊弟倆是由家住高雄的母親及蘆洲外婆輪流照顧，目前全案已進入司法偵辦階段。