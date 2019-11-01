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離奇！兒子空屋暴斃 父多年後出獄 同處被燒成焦屍

2019-11-01 15:45聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義縣民雄鄉劉姓老翁昨天剛出獄，今天凌晨在民雄東湖村一處空屋，因不明原因被燒成焦屍；離奇的是老翁獨子多年前也在該處暴斃，地方居民感嘆，父子2人曾是地方頭痛人物，沒想到相隔多年後竟死於同處，讓人不勝唏噓。

警方表示，老翁身上留有相關證件， 也已採集指紋確認身份，因該空屋早已斷水斷電，起火原因仍待警消火調人員調查，檢察官下午將相驗調查死因。

蔡姓屋主表示，71歲劉姓老翁和他的兒子，過去就是地方頭痛人物，經常酒後鬧事，不知進出監獄多少次，多年前老翁因殺人罪入獄服刑，他兒子仍常到那間空屋休息，後來被發現酒後暴斃，之後因為房子沒人住，只簡單上鎖，沒想到老翁出獄再回到那裡。

他說，記得老翁菸癮很重，入獄前就有失眠習慣，常必須透過安眠藥才能睡著，不知道是不是因為吃藥後熟睡、來不及離開火場。

「 老翁昨出獄後有打電話給我」嘉義縣前議員黃嘉寬表示，過去曾幫老翁父子處理、調解許多事，但2人酒品不好、常鬧事，劉姓老翁昨天曾跟他聯絡，他也建議劉出獄好好過日子，若有需要可幫忙申請救助，沒想到竟然被火燒死了，而且跟他兒子死在同一處，會協助家屬處理後事。

嘉義縣消防局表示，今天凌晨2時許接獲通報，民雄鄉東湖村東勢湖一住宅發生火警，人車抵達現場後回報為1樓RC鐵皮屋頂起火燃燒，燃燒面積約25平方公尺。消防員將火撲滅後， 進入現場勘查時，在屋內發現1具男性焦屍。

嘉義縣消防局凌晨2時許獲報，民雄東湖村民宅發生火警到場灌救。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣消防局凌晨2時許獲報，民雄東湖村民宅發生火警到場灌救。記者卜敏正／翻攝
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劉姓老翁今天凌晨被發現死在空屋內，已被燒 成焦屍。記者卜敏正／翻攝
劉姓老翁今天凌晨被發現死在空屋內，已被燒 成焦屍。記者卜敏正／翻攝
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老翁嘉義

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