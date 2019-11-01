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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

調查局查獲4萬顆黑心中藥「補腎丸」

2019-11-01 14:38聯合報 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

調查局偵辦不法業者製造偽藥案，昨天會同嘉義縣天警察局竹崎分局及嘉義縣衛生局人員，搜索藏於嘉義縣偏僻山區內、以民宅偽裝之鐵皮屋中藥偽藥製造工廠，查獲偽中藥丸及膠囊41840顆、中藥材及原料742公斤、大型粉碎研磨等機具17台、儀器5台、偽藥半成品26.8公斤，約談黃姓主嫌及2名員工到案，全案將依違反藥事法移送嘉義地檢署。

黃男依業者要求將所委託代工的中藥材製成中藥粉，或加入滑石粉、阿拉伯膠、蜂蜜等賦型劑製成「補腎丸」、「天王補心丹」、「顧腦丸」等黑色中藥丸成品，供作中藥行、「牛墟」、「接骨整復所」、「王祿仙仔」或夜市攤商鋪貨販售之用。

調查局嘉義縣調查站去年接獲線報，指有不法藥局利用管道向販售中藥材業者訂購來源不明之中藥材，再委託地下工廠研磨製成藥粉或經由配蜜充填製成黑藥丸、膠囊對外販售。

調查局歷經半年調查，發現偽藥工廠位處偏僻山區，不易察覺，黃姓負責人沒有工廠登記證，無藥品製造許可證，竟以某生物科技有限公司名義，涉嫌於2014至2015年起，接受買賣業者之委託，利用夜間人車稀少之，駕駛廂型車前往客戶處所，載運不明中藥材原料至鐵皮工廠內，僱用多名員工及臨時工製做黑心中藥。

調查局查獲4萬顆黑心「補腎丸」、「天王補心丹」、「顧腦丸」。圖／調查局提供
調查局查獲4萬顆黑心「補腎丸」、「天王補心丹」、「顧腦丸」。圖／調查局提供
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中藥嘉義衛生局

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