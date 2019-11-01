老友一開口就要1700美金 女子險上當

2019-11-01 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



50多歲李姓女子在臉書上找到20年前父親同事的兒子，經過多日密集聯繫，對方眼見李女卸下心防，向她推銷一款智慧型手表，令李女心動不已，昨天依對方指示，前往銀行欲匯款美金1700元至美國指定帳戶，引起行員注意，通報員警到場，詢問李女匯款用途？購買物品？數量？她又支支吾吾無從回答，經勸阻後打消匯款念頭。

據調查，李女日前在臉書上找到失聯已久的老友，在茫茫人海之中竟能找到20年前的老友，心中歡喜不言可喻。經多日寒暄問暖，她認為對方就是20年前的朋友，老友眼見時機成熟推銷一款智慧型手表，供稱有測量心跳功能，可以隨時隨地掌握自己的身體狀況並唆使其購買，令李女心動不已。

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昨日李女前往中國信託商業銀行欲辦理匯款美金1700元至美國指定帳戶，承辦吳姓行員注意到該款項要匯至國外，貼心詢問她匯款用途？購買物品？數量？李女一會兒回答要購買數支智慧手表、一下子要購買數顆手表電池，吳姓行員詢及現在智慧手表台灣都有在販賣，為何要到美國購買？她又支支吾吾無從回答，便通報轄區派出所員警到場。