雲林偷廂型車台中太平連環撞肇逃 警火速逮人

2019-11-01 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市太平區中平九街今天凌晨3時許，發生一輛白色廂型車駕駛在擦撞紅色轎車在內的路邊十多輛汽機車後，棄車逃離現場，遭撞受損的的機車車主發現後，對於無妄之災，氣得報警，台中市警局太平分局員警獲報到場，立即成立專案小組，調閱相關監視器追緝，隨後在今天上午11時30分，在太平區長龍路1段頭汴溪河床上找到肇事的41歲雲林縣林姓男子，火速逮人，林姓男子精神不穩定，答非所問，警方已通知家屬前來，並釐清原因依法處理。

警方說明，今天凌晨3時40分獲報後，現場路邊的多輛汽機車受損，最嚴重是一輛紅色轎車右前側幾乎全毀，警方隨後找到肇事的白色廂型車，白色廂型車駕駛肇事後，棄車逃逸無蹤，警方調閱相關監視器追緝。

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