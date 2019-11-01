聯結車與機車發生車禍 啟英高中生一死一昏迷
2019-11-01 13:44
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
昨日傍晚桃園中壢區新生二段發生死亡車禍！2名啟英高中學生乘坐一台機車與托板車發生事故，受傷的鍾姓女高中生事故後緊急送往中壢天晟醫院急救，目前仍於加護病房持續昏迷中，受傷的宋姓男高中生，則送往聯新醫院，經CPR搶救，不幸於到院後失去生命機象。肇事原因還有待警方釐清。
桃園消防第二大隊興國分隊昨日傍晚5點19分接獲民眾報案，1台機車雙載與聯結車，於桃園市中壢區新生路二段，發生交通事故，消防員趕往現場後，發現兩名患者皆有外傷，緊急將受傷的16歲的鍾姓女高中生送往中壢天晟醫院，16歲宋姓男高中生則送至聯新醫院，進行CPR急救。經急救後，鍾女仍處於昏迷，目前於加護病房搶救中，宋急救後不治。肇事原因還有待警方釐清。
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據了解，聯結車司機於中壢新生二段迴轉時疑似因未算好車身及路肩的距離，聯結車不慎卡在路中央動彈不得，而當時無照駕車、雙載行經此段的兩名啟英高中的學生，疑煞車不及，撞上聯結車，造成此次憾事。
啟英高中副校長王淑燕表示，宋生因家庭經濟狀況不佳，為低收入戶家庭，宋生成熟懂事，平時兼差兩份打工，冀圖能分攤家中經濟負擔。近期更因母親懷孕後早產開刀，身為長子亦肩負起照顧母親責任，為能往返學校、工作、醫院、住家等地，方才購買機車代步，此憾事令人難過。
王淑燕也表示，啟英高中長期以來，利用新生訓練、親師座談、班周會等集會時機宣導交通安全教育，尤其現今交通複雜，上放學時間更為雜亂，更嚴肅要求禁止騎乘機車，平時亦派校方人員至周遭巡查勸導等積極輔導作為。
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