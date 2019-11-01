手機掉公車櫻花妹急哭 瑞芳警雨中奔波百里尋機助人
2019-11-01 13:25
聯合報 記者吳淑君
／基隆即時報導
來自日本的高野小姐與朋友，29日到九份自由行，下午下山時卻把手機遺留在公車上，高野急得跑到瑞芳派出所報案，她很緊張語言又不通，一度落淚。幸好現場員警謝采惟、郭洧愷查出她搭的公車後，大雨中載送高野小姐至新店客運總站取回手機，並送她回萬華下榻旅館，再返回瑞芳，奔波百里，高野小姐感動不已，破涕為笑。
經過員警初步了解，原來是高野小姐與友人來台自助行，前往九份遊玩後搭乘公車下山，準備轉乘火車時，發現手機遺失在公車上，連忙就近到瑞芳派出所報案。但因公車種類繁多，也不清楚搭乘何種公車，警方只能透過抽絲剝繭，透過搭乘時間，分析研判日客應是搭乘到台北客運由九份往西門町的公車。
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透過聯繫公車司機協助尋找，果然在椅縫中發現手機，但該公車已開回新店客運總站停放，無法立即送回。高野小姐在隔日就要搭機返日，加上時間已晚又下大雨、人生地不熟，也不知該如何是好。
警員謝采惟、郭洧愷了解後，雖然處理已逾下班時間，仍熱心將日客在大雨中載送至新店客運總站取回手機後，並協助送回萬華下榻旅館處，再返回瑞芳，奔波百里。
高野小姐深受員警熱心，過程中不斷鞠躬致謝，感動不已，讓這段旅程終畫下完美句點。
瑞芳警分局表示，員警深具同理心，因公忘私，犧牲自己休息時間幫助民眾，充分體現警察的奉獻精神，將尋適當時機公開表揚。同時也呼籲民眾外出遊玩時，應隨時注意身上貴重財物及物品，避免遺失壞了遊興。
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