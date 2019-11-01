行車遇惡意逼車 警籲減速拉開車距 蒐證報警

2019-11-01 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



台灣地狹人稠，機動車輛數又多，道路環境常考驗駕駛人技術，部分民眾又容易有手握方向盤性格就大變的「路怒症」習性，導致逼車情形時有所聞，為確保個人自身權益及用路安全，在道路上如遇惡意逼車行為，該如何處理才能確保安全，新北市警察局指出，今年迄今因為逼車蛇行已造成67起事故，警方強調，如違規行為已達要件即會依法舉發絕不寬貸，今年1月至10月已舉發有257件。

警方指出，若有惡意逼車可依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第3、4款規定，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；另依該條例第4項規定，並吊扣該汽車牌照3個月，也提醒用路人如遇到疑似惡意逼車情事，可依下列方式來處理：

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一、保持冷靜，切勿與對方再起衝突。

二、適度放慢速度拉開車距，避免造成碰撞。

三、如果可以除前方行車記錄器外，後方或側邊亦可加裝，多方位採證，提供完整行車過程；另外電源記得打開，錄影時間記得校正。

四、記得開啟行車記錄器錄音功能，蒐證對方車輛是否有連續（長按不放）按鳴喇叭，或口出惡言、辱罵等行為。

五、如被逼迫暫停於道路，撥打110報警。

六、事後可將行車記錄器蒐證影像完整提供警方查處，可利用新北市政府警察局交通違規檢舉系統 檢舉。如影像過大可將相關影像燒錄光碟，並依「違反道路交通管理事件統一裁罰及處理細則」第20條規定，檢附真實身分及身分證字號，寄送轄區警分局查處。