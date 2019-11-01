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6歲童浴室摔倒竟不治 全身傷痕累累死因可疑

2019-11-01 13:14聯合報 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市蘆洲區昨日晚間1名6歲男童因頭部出血被送醫急救，卻在4小時後宣告不治，醫護人員發現，男童除了頭部有撕裂傷，全身還有大大小小的新舊傷，還驚覺男童疑似長期營養不良，不僅骨瘦如柴，更疑器官衰竭才導致死亡，警方今天下午2點將報驗調查死因。

據男童阿嬤稱，昨日傍晚幫男童洗澡時，因為中途離開去關熱水器瓦斯，回到浴室就發現男童倒在裡面，頭部因撞擊出血昏迷，才趕緊叫救護車將他送醫，但經新光醫院急救，晚間9點仍宣告不治。

據瞭解，男童身上被發現佈滿多處新舊傷痕，不僅有疑似被燙傷、擦傷破皮，還有疑似被體罰的瘀青，背部也被發現有一條條紅腫，而男童身型矮小，也被疑有長期營養不良的情況，骨瘦如柴、懷疑被餓到器官衰竭。

警方昨晚聯絡男童的父母前來瞭解，但因男童父母已長期離異，男童母親拒絕前來，而父親則是失聯聯絡不上；據悉，男童與7歲的姐姐長期由阿嬤照顧，但有沒有虐童的情況導致男童死亡，檢警則表示將進一步相驗釐清，才能確定死因。

器官

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