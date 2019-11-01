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抱女童伸手摸下體 輕障男涉猥褻遭起訴

2019-11-01 12:22聯合報 記者賴佩璇／即時報導

北市一名輕度智能障礙的忻姓男子，今年7月間抱著朋友的大班女兒坐在夾娃娃店沙發上，竟伸手偷摸女童下體。女童父親發現不對勁連忙阻止並提告，雖忻男辯稱是為固定女童不讓她亂跑，但台北地檢署調閱監視器畫面確認犯行，今依刑法與幼年男女猥褻罪將他起訴。

檢警調查，今年7月間，忻姓男子與帶著年幼兒女的友人，一同前往一間夾娃娃店玩耍。當時友人陪著兒子一起玩樂，而玩累的忻男便抱著女童坐在沙發區休息，打發時間。豈料，忻男在這段期間，屢屢伸手觸摸女童下體，而不曉得發生什麼事的女童則持續亂動、坐不住。

友人發現不對勁之後，連忙阻止忻男並報警提告。據了解，忻姓男子不否認這些行為，但辯稱自己的舉動是為固定女童，以預防女童亂動、跑走。檢方勘驗監視器畫面，查出監視器從右斜後方清楚拍到忻男的犯行，認定他確實有伸手猥褻女童，不採信其辯詞，今依法起訴。

台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片
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