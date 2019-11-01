曉明女中台南露營瓦斯爐爆炸 4名受傷學生轉院回台中
2019-11-01 12:10
聯合報 記者喻文玟
／台中即時報導
台中市私立曉明女中國中部二年級學生昨天台南市曾文青年活動中心戶外教學，疑因瓦斯罐爆炸造成意外，11位學生受傷送醫。台中市衛生局昨晚1小時內整理出台中各大醫院燒燙中心空病床。經過醫院初步醫治7人已出院，其中4人返回營地接續後續活動，另外4人目前轉院回台中，以便就近照顧。
市長盧秀燕第一時間指示成立緊急應變小組，昨晚由教育局副局長劉火欽率隊趕赴台南探視學生，副市長楊瓊瓔、衞生局長曾梓展亦於今日一早到台中榮民總醫院探視其中3名受傷學生；教育局長楊振昇也到中國醫藥大學附屬醫院探視另1名受傷學生，允諾將提供學生及家長支持及協助，包括申請保險理賠及後續學生輔導關懷，陪伴受傷學生早日恢復健康並平復心情，回復正常學習生活。
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楊瓊瓔說，探視3位受傷學生，慰問家長，學生還向探視者報以微笑，她深受感動並感到不捨，孩子都很堅強，一定全力以赴，提供相關協助，也拜託中榮提供最妥善協助，讓孩子早日康復。
台中榮總表示，曉明女中學生在曾文活動中心氣爆事件，基於地緣因素，目前轉院到台中榮總有3位學生，其中2位學生手部、臉部受到一至二度不等的燒燙傷，須要住院治療，生命跡象穩定，院方全力照護；另1名學生傷勢較輕微，留在急診室觀察，待院方評估後，就可出院門診追蹤。
曉明女中表示，國中部二年級學生戶外教學已經連續舉辦19年，今年有494名學生參與，活動期間10月31日至11月2日，18名教師陪同，57名高中童軍輔導姊姊陪伴。
昨日傍晚進行野炊活動時，不幸發生意外，校方當場初步急救，立即將受傷學生全數送醫治療，並集合全數483位學生團體輔導，對於受傷學生，校方亦表示十分不捨，願集結最多資源協助孩子。
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