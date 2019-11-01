7旬老翁被燒成焦屍 起火原因待查
2019-11-01 12:07
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
嘉義縣民雄鄉劉姓老翁，今天凌晨被發現，在東湖村東勢湖一處空屋被燒成焦屍、死因不明，附近民眾表示該處空屋早已斷水斷電，失火原因仍待警消火調人員調查，檢警下午將對老翁相驗、確認死因。
警方表示，火場內發現疑似劉姓老翁被燒成焦屍，身上留有老翁相關證件，下午相驗要確認身份、死因。
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嘉義縣消防局表示，今天凌晨2時許接獲通報，民雄鄉東湖村東勢湖一住宅發生火警，人車抵達現場後回報為1樓RC鐵皮屋頂起火燃燒，燃燒面積約25平方公尺。消防員將火撲滅後， 進入現場勘查時，在屋內發現1具男性焦屍。
據了解，該空屋長期斷水斷電，也曾有毒品人口在該處聚集被警方取締，但71歲劉姓老翁非東勢湖當地人，為何會到該處、被燒成焦屍原因都待調查。
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