被發現時還在哭！男嬰被棄蘇澳女廁 警方徹夜追到生母
2019-11-01 11:31
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
蘇澳警察分局昨晚9點獲報，在蘇澳鎮立游泳池(蘇澳鎮聖愛路56號)女廁發現一名棄嬰。
蘇澳派出所員警陳忠信及蕭宗璿火速前往，發現女廁內有一名甫出生全身血跡帶有臍帶的男嬰，立即封鎖現場，通報119將男嬰送往羅東博愛醫院救治。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
院方初判，男嬰是生母懷孕36週產下，生命跡象穩定，並依規定通報社會局，現場立即圍起封鎖線，由員警在場戒護並通報鑑識科派員採證。
蘇澳警察分局動員，分工徹夜調閱路口沿線、報案電話亭及游泳池監視器，當晚雨勢滂沱，調閱監視器畫面困難，警方鍥而不捨，火速鎖定犯嫌從該女廁騎機車離開前往馬賽。
同時，報案電話亭畫面顯示，女子穿著粉紅色雨衣、白色安全帽、騎乘白藍色機車，警方即循線逐戶查訪，尋獲男嬰生母並通知到案說明，全案依法移送宜蘭地檢署偵辦。
留言