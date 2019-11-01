影／太陽花警察判賠 蔣根煌：法院民進黨開的，沒法度
2019-11-01 11:04
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
新北市議員唐慧琳今天質詢市長候友宜，希望他針對太陽花事件中近期警察判賠事件表態，為基層警察發聲。侯友宜認為應該更支持基層員警，不要以政治干預司法；議長蔣根煌則補上一句「法院民進黨開的，沒法度啦」。
太陽花事件經法官判決，14名員警面臨111萬元賠款，引發執法爭議，警界普遍認為會引發執法寒蟬效應，日後執法可能會消極反應。唐慧琳今天質詢表示，侯友宜出身警界，希望他能夠表態，為基層員警發聲。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
侯友宜說，他也是從基層員警出身的，警察嚴正執法，法律之前人人平等，過去他面對聚眾活動只有3個原則，「保障合法」、「取締非法」和「制裁暴力」，任何人都一樣。
他當警政署長時，不管對方是什麼身分地位，只有這3個原則，誰破壞公物就抓、誰有暴力行為就抓，一定法辦，所以希望警察在第一線辛苦執法時，政治不要干預司法，因為警察是第一道、最重要的防線。
侯友宜答詢後，主持會議的議長蔣根煌在主席台上馬上補了一句「法院民進黨開的，沒法度啦。」侯友宜也指指蔣根煌說，「議長已經發聲了」。
留言