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影／太陽花警察判賠 蔣根煌：法院民進黨開的，沒法度

2019-11-01 11:04聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市議員唐慧琳今天質詢市長候友宜，希望他針對太陽花事件中近期警察判賠事件表態，為基層警察發聲。侯友宜認為應該更支持基層員警，不要以政治干預司法；議長蔣根煌則補上一句「法院民進黨開的，沒法度啦」。

太陽花事件經法官判決，14名員警面臨111萬元賠款，引發執法爭議，警界普遍認為會引發執法寒蟬效應，日後執法可能會消極反應。唐慧琳今天質詢表示，侯友宜出身警界，希望他能夠表態，為基層員警發聲。

侯友宜說，他也是從基層員警出身的，警察嚴正執法，法律之前人人平等，過去他面對聚眾活動只有3個原則，「保障合法」、「取締非法」和「制裁暴力」，任何人都一樣。

他當警政署長時，不管對方是什麼身分地位，只有這3個原則，誰破壞公物就抓、誰有暴力行為就抓，一定法辦，所以希望警察在第一線辛苦執法時，政治不要干預司法，因為警察是第一道、最重要的防線。

侯友宜答詢後，主持會議的議長蔣根煌在主席台上馬上補了一句「法院民進黨開的，沒法度啦。」侯友宜也指指蔣根煌說，「議長已經發聲了」。

太陽花事件警察判賠，新北市長侯友宜（前）呼籲政治不要干預司法；議長蔣根煌（後）則...
太陽花事件警察判賠，新北市長侯友宜（前）呼籲政治不要干預司法；議長蔣根煌（後）則說「法院是民進黨開的，沒法度啦」。記者施鴻基／攝影
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侯友宜警察

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