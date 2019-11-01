國道3號和美路段凌晨車禍釀火燒車 一男子當場燒死
2019-11-01 09:13
聯合報 記者劉明岩
／彰化即時報導
國道3號北上188公里和美龍井路段，今天（1日）凌晨發生疑轎車追撞拖板車車禍，兩車都起火，轎車內40歲陳姓駕駛無法逃出，當場被燒死，事故原因由國道第七警察大隊調查中。
彰化縣消防局今天凌晨12點39分許接獲報案，指國道3號北上188公里和美龍井路段發生車禍，並造成火燒車，立即出動趕往搶救，當時一輛轎車與另一輛拖板車都陷入火海，直到凌晨1點12分將火勢才撲滅，但兩車都已燒毀，並發現轎車內40歲陳姓駕駛已經死亡。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
警方在事故發生後，封鎖現場，據了解，兩車起火時，雖然拖板車駕駛緊急下車想搶救轎車駕駛，但火勢迅速蔓延，轎車內40歲陳姓駕駛已經不幸罹難。
拖板車司機表示，當時他開在外線車道，不清楚什麼狀況，突然砰一聲，被後方駛來的轎車追撞，發現拖板車右後輪起火，轎車也起火，他立即將車開到路肩，並下車要去把轎車內的駕駛拖出來，但是因為火勢很快蔓延，火勢太大，沒能搶救成功。
留言