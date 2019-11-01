駕駛人注意！ 挺韓車隊下午北市遊行 下班改道避塞車
2019-11-01 09:03
聯合報 記者郭頤
／台北即時報導
挺韓（國民黨總統參選人韓國瑜）車隊今下午13時至18時將在台北市區大遊行，台北市警局公布相關交通管制措施和車隊遊行路線，同時呼籲駕駛人應提前改道，避免耽誤行程。
集會地點（實施交通管制，並視現場狀況彈性調整管制範圍）分別為，新生南路二段【新生南路二段2號（不含）至28號（不含）】東側一線慢車道和新生南路二段【新生南路二段28號（不含）至32號（不含）】東側一線慢車道。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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遊行路線為，大安森林公園（新生南路）出發→信義路三、四、五段→松智路→松高路→松仁路→忠孝東路五、四段→復興南路一段→復興北路→民族東路→民族西路→重慶北路三、二、一段→忠孝西路一段→中華路一、二段→桂林路→西園路一段→艋舺大道→和平西路二段→羅斯福路二、三、四、五段→興隆路一、二、三、四段→木柵路二、一段→木柵路一段76巷→和興路集合後解散。
北市交通警察大隊提醒民眾，遊行時間適逢周五下班交通尖峰時刻，屆時將視現場狀況進行階段性彈性交通管制，請用路人儘量避開行駛遊行路線，避免耽誤寶貴時間，另遊行隊伍行經時，車道將縮減或管制，勢必造成車速減緩，建議民眾行經上揭路段時，依現場員警指揮減速慢行。
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