親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

駕駛注意！ 挺韓車隊下午北市遊行 下班改道避塞車

卡式爐瓦斯罐爆炸 消防局提醒：注意熱輻射及壓力

2019-11-01 09:00聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台中曉明女中有11名女學生在曾文青年活動中心野炊不慎燒燙傷，台南市消防局初步調查，卡式瓦斯爐離烤肉火源過近造成瓦斯罐爆炸所致，消防局提醒，選購合格商品檢驗標識的攜帶式卡式爐外，仍應確實依攜帶式卡式爐注意事項及使用說明書操作，尤其應特別注意熱輻射及壓力。

消防局指出，曾遇過民眾任意丟棄廢棄瓦斯罐在金爐裡頭，進而引發爆炸，因此，提醒使用過後的瓦斯罐，切勿亂丟。消防局表示，使用卡式瓦斯爐離烤肉火源過近造成瓦斯罐爆炸，可是第一次遇到。

標準檢驗局提醒，使用卡式爐仍應特別注意以下事項：

一、採購相關商品時，請認明商品本體標示有「商品安全標章」。

二、瓦斯罐上的〝環扣缺口〞要與卡式爐上的〝導引片〞正確接合，確保無漏氣現象。

三、使用的鍋具不可大於爐架，以免瓦斯罐受輻射熱影響內壓升高。

四、爐架下方及附近嚴禁放置備用瓦斯罐。

五、卡式爐安全裝置啟動致瓦斯罐跳脫時，切勿再壓回繼續使用。

六、卡式爐具生銹可能導致安全裝置無法啟動，請勿再行使用。

七、收存瓦斯罐時，應避免陽光直接照射、須置於陰涼、乾燥且通風良好處。

台中曉明女中有11名女學生在曾文青年活動中心野炊不慎燒燙傷，現場一片狼藉。記者邵...
台中曉明女中有11名女學生在曾文青年活動中心野炊不慎燒燙傷，現場一片狼藉。記者邵心杰／翻攝
分享
消防局提醒，選購合格商品檢驗標識的攜帶式卡式爐外，尤其應特別注意熱輻射及壓力。記...
消防局提醒，選購合格商品檢驗標識的攜帶式卡式爐外，尤其應特別注意熱輻射及壓力。記者邵心杰／翻攝
分享

爆炸輻射

相關新聞

駕駛人注意！ 挺韓車隊下午北市遊行 下班改道避塞車

2019-11-01 09:03

影／中市警118所添新戰力 電擊槍、防暴網悍逮惡徒

2019-11-01 08:24

國道3號和美路段凌晨車禍釀火燒車 一男子當場燒死

2019-11-01 09:13

他亂掃QR Code被盜帳號 警提醒不明假好康別亂點

2019-11-01 08:29

父女跌10米深山坡地 10歲女爬上路面求救

2019-11-01 00:30

野炊瓦斯罐爆炸 曉明女中11人傷

2019-11-01 00:22

曉明女中台南露營意外 中市教育局：6人已出院

2019-10-31 22:19

曉明女中11人燒燙傷 校方：戶外教學卡式爐使用不當

2019-10-31 20:52

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 女學生驚魂未定喊好可怕

2019-10-31 20:23

疑卡式爐爆炸 台中曉明女中11名學生燒燙傷4人較嚴重

2019-10-31 20:10

影／小客車撞石墩瞬間翻覆 駕駛遭玻璃劃傷送醫

2019-10-31 19:50

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 瓦斯罐爆炸所致

2019-10-31 19:45

疑卡式爐爆炸 台中曉明女中台南野炊11名學生燒燙傷

2019-10-31 19:45

影／高中生無照駕駛逆向超車 國小校門口撞上母子

2019-10-31 19:43

籌措旅費？俄男來台兜售國旗半月賺2萬

2019-10-31 18:53

基隆市「鐵路街」密錄影片網路熱傳 警方駁非蒐證影帶

2019-10-31 18:18

台南市補習班電線走火 疏散36名師生無人傷

2019-10-31 17:56

影／男子疑連人帶車摔落山崖 下午數十公里外現蹤

2019-10-31 17:47

金門大橋旁傳「火燒埔」濃煙險危急小三通船隻航行

2019-10-31 17:09

金門海域黃魚盛產大陸漁船又來了 海巡逮1船9人

2019-10-31 16:54

男子典當汽車無力贖回 流當後苦吞28張交通違規罰單

2019-10-31 16:20

影／悚！大型重機迎面撞砂石車 騎士穿車底命大躲死劫

2019-10-31 15:22

影／油輪船員急病 海巡派艇海上救援接駁送醫

2019-10-31 15:17

影／碰！警追毒販 嫌犯情急翻車波及檳榔攤

2019-10-31 15:13

員警辦案靠手機「酷哥」？嘉義縣議員要求警察局長檢討

2019-10-31 15:12

八掌溪口小抹香鯨擱淺 海巡緊急搶救仍無效

2019-10-31 14:47

影／男當街砸店還滑倒 警鎖定對象追查中

2019-10-31 14:31

駕BMW涉肇逃害女童截肢 警察找上門竟辯「忘記了」

2019-10-31 14:23

台南市刑大花2個月抓9人 瓦解詐欺車手集團

2019-10-31 13:46

年輕機車族事故多 交通局斥資200萬遊戲宣傳

2019-10-31 13:29

驚險瞬間！ 消防隊員閉氣鋸開手銬助酒駕男脫困

2019-10-31 12:53

10天12起建築物火災 台南消防局：安裝住警器可救命

2019-10-31 12:49

U值媒／當社會誘姦你，你選當小丑，還是少年的你？

2019-10-31 12:48

影／高美濕地男子疑溺斃 海巡消防搜救今天找到遺體

2019-10-31 12:23

網友相約淡水河畔喝酒聊天 男疑尿急失足落水溺斃

2019-10-31 11:37

你們改變我的下半生！南方澳斷橋中油與家屬謝英雄救命

2019-10-31 11:37

台東偏鄉員警十八般武藝 不怕沒第二春工作

2019-10-31 11:12

太扯！熊貓機車誤闖國道 女外送員無照駕駛

2019-10-31 10:09

怪怪的！老夫妻領百萬現金僅用塑膠袋 員警阻止遭詐

2019-10-31 10:00
看更多

熱門文章

郭台銘不滿媽媽被詛咒「駕鶴西歸」 怒告兩百名網友

2019-10-31 13:44

疑卡式爐爆炸 台中曉明女中台南野炊11名學生燒燙傷

2019-10-31 19:45

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-10-31 17:07

花120元叫外送速食 打開盒子讓他心都涼了

2019-10-31 21:34

太扯！熊貓機車誤闖國道 女外送員無照駕駛

2019-10-31 10:09

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 女學生驚魂未定喊好可怕

2019-10-31 20:23

駕BMW涉肇逃害女童截肢 警察找上門竟辯「忘記了」

2019-10-31 14:23

性侵還咬警察沒羈押 扮喇嘛再姦2女逃大陸　

2019-11-01 04:27

影／男子疑連人帶車摔落山崖 下午數十公里外現蹤

2019-10-31 17:47

名嘴爆曾喝醉「打破瓶子要刺人」 韓國瑜：準備提告

2019-10-31 15:13

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 瓦斯罐爆炸所致

2019-10-31 19:45

你們改變我的下半生！南方澳斷橋中油與家屬謝英雄救命

2019-10-31 11:37

基隆市「鐵路街」密錄影片網路熱傳 警方駁非蒐證影帶

2019-10-31 18:18

影／怕影響蔡英文選情？吳子嘉：我已經半年沒罵陳菊了

2019-10-31 15:59

高雄2線3警官涉包庇電玩堅稱遭誣陷 二審被判16年

2019-10-31 10:49

快取寶吸金案30人無罪 被告聽判喜極而泣

2019-10-31 16:42

台中市警務員涉貪遭押 分局凌晨開會祭免職處分

2019-10-31 09:39

北市警國賠太陽花 柯文哲：尊重司法也要顧慮基層士氣

2019-10-31 11:35

怪怪的！老夫妻領百萬現金僅用塑膠袋 員警阻止遭詐

2019-10-31 10:00

曉明女中台南露營意外 中市教育局：6人已出院

2019-10-31 22:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top