卡式爐瓦斯罐爆炸 消防局提醒：注意熱輻射及壓力

2019-11-01 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台中曉明女中有11名女學生在曾文青年活動中心野炊不慎燒燙傷，台南市消防局初步調查，卡式瓦斯爐離烤肉火源過近造成瓦斯罐爆炸所致，消防局提醒，選購合格商品檢驗標識的攜帶式卡式爐外，仍應確實依攜帶式卡式爐注意事項及使用說明書操作，尤其應特別注意熱輻射及壓力。

消防局指出，曾遇過民眾任意丟棄廢棄瓦斯罐在金爐裡頭，進而引發爆炸，因此，提醒使用過後的瓦斯罐，切勿亂丟。消防局表示，使用卡式瓦斯爐離烤肉火源過近造成瓦斯罐爆炸，可是第一次遇到。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

標準檢驗局提醒，使用卡式爐仍應特別注意以下事項：

一、採購相關商品時，請認明商品本體標示有「商品安全標章」。

二、瓦斯罐上的〝環扣缺口〞要與卡式爐上的〝導引片〞正確接合，確保無漏氣現象。

三、使用的鍋具不可大於爐架，以免瓦斯罐受輻射熱影響內壓升高。

四、爐架下方及附近嚴禁放置備用瓦斯罐。

五、卡式爐安全裝置啟動致瓦斯罐跳脫時，切勿再壓回繼續使用。

六、卡式爐具生銹可能導致安全裝置無法啟動，請勿再行使用。