卡式爐瓦斯罐爆炸 消防局提醒：注意熱輻射及壓力
2019-11-01 09:00
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
台中曉明女中有11名女學生在曾文青年活動中心野炊不慎燒燙傷，台南市消防局初步調查，卡式瓦斯爐離烤肉火源過近造成瓦斯罐爆炸所致，消防局提醒，選購合格商品檢驗標識的攜帶式卡式爐外，仍應確實依攜帶式卡式爐注意事項及使用說明書操作，尤其應特別注意熱輻射及壓力。
消防局指出，曾遇過民眾任意丟棄廢棄瓦斯罐在金爐裡頭，進而引發爆炸，因此，提醒使用過後的瓦斯罐，切勿亂丟。消防局表示，使用卡式瓦斯爐離烤肉火源過近造成瓦斯罐爆炸，可是第一次遇到。
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標準檢驗局提醒，使用卡式爐仍應特別注意以下事項：
一、採購相關商品時，請認明商品本體標示有「商品安全標章」。
二、瓦斯罐上的〝環扣缺口〞要與卡式爐上的〝導引片〞正確接合，確保無漏氣現象。
三、使用的鍋具不可大於爐架，以免瓦斯罐受輻射熱影響內壓升高。
四、爐架下方及附近嚴禁放置備用瓦斯罐。
五、卡式爐安全裝置啟動致瓦斯罐跳脫時，切勿再壓回繼續使用。
六、卡式爐具生銹可能導致安全裝置無法啟動，請勿再行使用。
七、收存瓦斯罐時，應避免陽光直接照射、須置於陰涼、乾燥且通風良好處。
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