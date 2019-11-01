他亂掃QR Code被盜帳號 警提醒不明假好康別亂點

2019-11-01 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



最近有民眾因為點擊網友傳來的有貼圖好康相送的連結QR Code後，就一直收到一大堆詐騙訊息，甚至還差點去匯款被騙，基隆市刑大提醒民眾，由於登入連結並沒有限定特定帳戶使用，因此不論是誰掃條碼或點擊產生連結，都一樣能順利登入，看到這類活動連結時，應保持冷靜小心查證，勿因好奇心致帳號被盜用。

有民眾因為點擊網友傳來的有貼圖好康相送的連結QR Code後，就一直收到一大堆詐騙訊息，甚至還差點去匯款被騙。還有人報案指自己掃描朋友轉來的QR Code連結後，帳戶就進不去了，懷疑被盜向警方求救。

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刑大副大隊長沈瑞坤說，透過 QR Code 產生的行動條碼，在連結有效期間內，用戶能用掃描此QR Code的方式登入Line；因為「行動條碼登入」（QR Code 登入）的便利性，不只用戶可以輕鬆進行登入，也讓詐騙集團靠著這招動起了歪腦筋，利用條碼連結吸引用戶點擊，進而從遠端登入並操作他人帳號。

刑大二組指出，詐騙集團利用等聳動標題、好康相送或免費貼圖等活動，設計連結產生QR Code吸引用戶點擊，透過LINE經由網友傳送；只要來掃描條碼，詐騙集團會利用可還原QR Code原始連結的程式還原出背後完整的連結，從遠端登入並操控LINE帳號，進而傳遞更多詐騙連結、加入不明好友邀請。

刑大建議民眾，由於登入連結並沒有限定特定帳戶使用，因此不論是誰掃條碼或點擊產生連結，都一樣能順利登入。看到這類活動連結時，應保持冷靜小心查證，是否店家真有好康相送等，及思考判斷聳動標題的真偽，勿因好奇心致帳號被盜用，遇到疑似詐騙儘速向 165 專線反映，或是下載165反詐騙 APP。