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駕駛注意！ 挺韓車隊下午北市遊行 下班改道避塞車

影／中市警118所添新戰力 電擊槍、防暴網悍逮惡徒

2019-11-01 08:24聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市警方添新戰力！警政署規劃未來各派出分駐所將配有三套電擊槍設備，中區建研會深感第一線員警打擊惡徒，會員集資近兩百萬元，添購電擊槍、防暴網、車窗擊破器、密錄器等配備，增添員警第一線執法戰鬥力。台中市警局指出，裝備將優先發給台中市118個派出分駐所使用，今天上午由台中市副市長令狐榮達代表受贈，並頒發感謝狀給中區建研會會長吳生泉，現場員警示範電擊槍演練，過程逼真。

中華民國工商建設研究會中區聯誼會有感近年台灣第一線員警常面對突發狀況，除有精良的訓練，更需搭配先進的應勤裝備、打擊犯罪。

中區建研會會長吳生泉號招會員捐款，募得金額約180餘萬元，全數將添購警用裝備與捐贈一輛守望相助隊巡邏車，感謝警力與民力守護治安。

中區建研會將捐贈拋射式電擊器（俗稱電擊槍）、防暴網、破窗尾蓋、微型攝影機（俗稱密錄器）等警用裝備，同時捐贈一輛市價約75萬元的豐田轎車，給於潭子聚興里守望相助隊作為巡邏車使用。

台中市警察局指出，一組電擊槍市價約1萬1千元，初估捐款經費將先添購約60組電擊槍，並優先配給基層外勤單位，也就是分駐所、派出所員警使用；另經費再添購防暴網、破窗尾蓋等警用裝備，讓外勤員警值勤辦案身上裝備更加安全。

市警局說明，員警使用拋射式電擊器的使用時機與法律效果，適用警械使用條例相關規定，該批拋射式電擊器重量輕，主機含電針、卡匣約360公克、有效射程約5公尺，並有雷射瞄準器及攝錄影功能，在空間狹小、情況緊急的場合，能有效嚇阻制伏歹徒，將傷害降到最低。

中區建研會今捐贈拋射式電擊器、防暴網、破窗尾蓋、微型攝影機等警用裝備給台中市警察...
中區建研會今捐贈拋射式電擊器、防暴網、破窗尾蓋、微型攝影機等警用裝備給台中市警察局，增添員警第一線執法戰鬥力。圖／台中市政府警察局提供
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中區建研會今捐贈拋射式電擊器、防暴網、破窗尾蓋、微型攝影機等警用裝備給台中市警察...
中區建研會今捐贈拋射式電擊器、防暴網、破窗尾蓋、微型攝影機等警用裝備給台中市警察局，增添員警第一線執法戰鬥力。圖／台中市政府警察局提供
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中區建研會今捐贈拋射式電擊器、防暴網、破窗尾蓋、微型攝影機等警用裝備給台中市警察局，增添員警第一線執法戰鬥力。圖／台中市政府警察局提供
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中區建研會今捐贈拋射式電擊器、防暴網、破窗尾蓋、微型攝影機等警用裝備給台中市警察局，增添員警第一線執法戰鬥力。圖／台中市政府警察局提供
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台中市捐款警察

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