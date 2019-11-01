親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

桃園市高中生無照機車雙載 擦撞拖板車一死一傷

2019-11-01 02:39中央社 桃園31日電

桃園市中壢區今天傍晚發生一件死亡車禍，2名高中生放學後無照雙載與拖板車發生擦撞事故，騎車的宋姓男高中生在送醫急救後，仍於晚間宣吿不治死亡，車禍原因正由警方調查中。

桃園市政府消防局傍晚5時19分接獲報案，在中壢區新生路二段發生一起車禍事故，消防局立即派出救護車前往協助。

消防隊員抵達後發現，現場為1台雙載機車與拖板車發生交通事故，騎乘機車的16歲男女學生都有外傷，消防隊員立即將兩人送往醫院急救，16歲女高中生意識不清，目前仍在加護病房，而宋姓男學生雖然對痛有反應，但到院後失去生命徵象，急救後仍宣告不治死亡。

初步了解，2名就讀中壢區某高中二年級的男女學生，傍晚放學後無照雙載，卻在新生路二段與正在迴轉的拖板車發生擦撞事故，至於車禍原因由警方進一步調查中。

校方表示，宋姓男高中生疑似為了放學後打工方便，才會不顧校方不要無照騎車的規定釀生憾事，由於宋男為低收入家庭，校方會全力協助家屬善後及處理喪葬事宜。

事故車禍救護車

相關新聞

父女跌10米深山坡地 10歲女爬上路面求救

2019-11-01 00:30

曉明女中台南露營意外 中市教育局：6人已出院

2019-10-31 22:19

曉明女中11人燒燙傷 校方：戶外教學卡式爐使用不當

2019-10-31 20:52

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 女學生驚魂未定喊好可怕

2019-10-31 20:23

疑卡式爐爆炸 台中曉明女中11名學生燒燙傷4人較嚴重

2019-10-31 20:10

影／小客車撞石墩瞬間翻覆 駕駛遭玻璃劃傷送醫

2019-10-31 19:50

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 瓦斯罐爆炸所致

2019-10-31 19:45

疑卡式爐爆炸 台中曉明女中台南野炊11名學生燒燙傷

2019-10-31 19:45

影／高中生無照駕駛逆向超車 國小校門口撞上母子

2019-10-31 19:43

籌措旅費？俄男來台兜售國旗半月賺2萬

2019-10-31 18:53

基隆市「鐵路街」密錄影片網路熱傳 警方駁非蒐證影帶

2019-10-31 18:18

台南市補習班電線走火 疏散36名師生無人傷

2019-10-31 17:56

影／男子疑連人帶車摔落山崖 下午數十公里外現蹤

2019-10-31 17:47

金門大橋旁傳「火燒埔」濃煙險危急小三通船隻航行

2019-10-31 17:09

金門海域黃魚盛產大陸漁船又來了 海巡逮1船9人

2019-10-31 16:54

男子典當汽車無力贖回 流當後苦吞28張交通違規罰單

2019-10-31 16:20

影／悚！大型重機迎面撞砂石車 騎士穿車底命大躲死劫

2019-10-31 15:22

影／油輪船員急病 海巡派艇海上救援接駁送醫

2019-10-31 15:17

影／碰！警追毒販 嫌犯情急翻車波及檳榔攤

2019-10-31 15:13

員警辦案靠手機「酷哥」？嘉義縣議員要求警察局長檢討

2019-10-31 15:12

八掌溪口小抹香鯨擱淺 海巡緊急搶救仍無效

2019-10-31 14:47

影／男當街砸店還滑倒 警鎖定對象追查中

2019-10-31 14:31

駕BMW涉肇逃害女童截肢 警察找上門竟辯「忘記了」

2019-10-31 14:23

台南市刑大花2個月抓9人 瓦解詐欺車手集團

2019-10-31 13:46

年輕機車族事故多 交通局斥資200萬遊戲宣傳

2019-10-31 13:29

驚險瞬間！ 消防隊員閉氣鋸開手銬助酒駕男脫困

2019-10-31 12:53

10天12起建築物火災 台南消防局：安裝住警器可救命

2019-10-31 12:49

U值媒／當社會誘姦你，你選當小丑，還是少年的你？

2019-10-31 12:48

影／高美濕地男子疑溺斃 海巡消防搜救今天找到遺體

2019-10-31 12:23

網友相約淡水河畔喝酒聊天 男疑尿急失足落水溺斃

2019-10-31 11:37

你們改變我的下半生！南方澳斷橋中油與家屬謝英雄救命

2019-10-31 11:37

台東偏鄉員警十八般武藝 不怕沒第二春工作

2019-10-31 11:12

太扯！熊貓機車誤闖國道 女外送員無照駕駛

2019-10-31 10:09

怪怪的！老夫妻領百萬現金僅用塑膠袋 員警阻止遭詐

2019-10-31 10:00

父女不慎滑落果園坎底 父受傷稚女獨自爬上路面求救

2019-10-31 09:50

幼兒過萬聖節員警撩下去 變裝綠巨人、烏龍派出所角色

2019-10-31 09:49

興大生遭撞死 聯合大學發「又是夜遊惹的禍」後致歉

2019-10-31 09:27

山區迷路GPS不靈 脫困希望就在最近的電線桿…

2019-10-31 09:00

台灣惠普前董事長黃河明 跳樓輕生不治

2019-10-30 23:44
看更多

熱門文章

郭台銘不滿媽媽被詛咒「駕鶴西歸」 怒告兩百名網友

2019-10-31 13:44

疑卡式爐爆炸 台中曉明女中台南野炊11名學生燒燙傷

2019-10-31 19:45

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-10-31 17:07

太扯！熊貓機車誤闖國道 女外送員無照駕駛

2019-10-31 10:09

花120元叫外送速食 打開盒子讓他心都涼了

2019-10-31 21:34

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 女學生驚魂未定喊好可怕

2019-10-31 20:23

興大生遭撞死 聯合大學發「又是夜遊惹的禍」後致歉

2019-10-31 09:27

山區迷路GPS不靈 脫困希望就在最近的電線桿…

2019-10-31 09:00

駕BMW涉肇逃害女童截肢 警察找上門竟辯「忘記了」

2019-10-31 14:23

桃園警偷查民眾個資還辯「不覺得違法」 遭判刑1年4月

2019-10-31 08:23

影／男子疑連人帶車摔落山崖 下午數十公里外現蹤

2019-10-31 17:47

你們改變我的下半生！南方澳斷橋中油與家屬謝英雄救命

2019-10-31 11:37

名嘴爆曾喝醉「打破瓶子要刺人」 韓國瑜：準備提告

2019-10-31 15:13

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 瓦斯罐爆炸所致

2019-10-31 19:45

影／怕影響蔡英文選情？吳子嘉：我已經半年沒罵陳菊了

2019-10-31 15:59

高雄2線3警官涉包庇電玩堅稱遭誣陷 二審被判16年

2019-10-31 10:49

快取寶吸金案30人無罪 被告聽判喜極而泣

2019-10-31 16:42

台中市警務員涉貪遭押 分局凌晨開會祭免職處分

2019-10-31 09:39

北市警國賠太陽花 柯文哲：尊重司法也要顧慮基層士氣

2019-10-31 11:35

怪怪的！老夫妻領百萬現金僅用塑膠袋 員警阻止遭詐

2019-10-31 10:00

基隆市「鐵路街」密錄影片網路熱傳 警方駁非蒐證影帶

2019-10-31 18:18

追究普悠瑪事故責任 台鐵正式對日商提告求償6.1億

2019-10-31 14:51

雄獅旅行社遭駭客竊個資 消基會提告求償450萬今敗訴

2019-10-31 15:18

影／高中生無照駕駛逆向超車 國小校門口撞上母子

2019-10-31 19:43

再添1人！屏東縣議員周陳文彬涉賄 一審當選無效

2019-10-31 17:09

父女不慎滑落果園坎底 父受傷稚女獨自爬上路面求救

2019-10-31 09:50

曉明女中台南露營意外 中市教育局：6人已出院

2019-10-31 22:19

太陽花學運警判賠111萬 耿繼文：因果倒置警察不服氣！

2019-10-31 16:31

台南模範警察遭殺害案 證人改口：凶嫌開完槍後還嗆聲

2019-10-31 12:15

台中南屯公寓藏賭博網站 10餘坪空間吸賭金65億

2019-10-31 11:41

籌措旅費？俄男來台兜售國旗半月賺2萬

2019-10-31 18:53

疑卡式爐爆炸 台中曉明女中11名學生燒燙傷4人較嚴重

2019-10-31 20:10

曉明女中11人燒燙傷 校方：戶外教學卡式爐使用不當

2019-10-31 20:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top