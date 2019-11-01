桃園市高中生無照機車雙載 擦撞拖板車一死一傷

2019-11-01 02:39 中央社 桃園31日電



桃園市中壢區今天傍晚發生一件死亡車禍，2名高中生放學後無照雙載與拖板車發生擦撞事故，騎車的宋姓男高中生在送醫急救後，仍於晚間宣吿不治死亡，車禍原因正由警方調查中。

桃園市政府消防局傍晚5時19分接獲報案，在中壢區新生路二段發生一起車禍事故，消防局立即派出救護車前往協助。

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消防隊員抵達後發現，現場為1台雙載機車與拖板車發生交通事故，騎乘機車的16歲男女學生都有外傷，消防隊員立即將兩人送往醫院急救，16歲女高中生意識不清，目前仍在加護病房，而宋姓男學生雖然對痛有反應，但到院後失去生命徵象，急救後仍宣告不治死亡。

初步了解，2名就讀中壢區某高中二年級的男女學生，傍晚放學後無照雙載，卻在新生路二段與正在迴轉的拖板車發生擦撞事故，至於車禍原因由警方進一步調查中。

校方表示，宋姓男高中生疑似為了放學後打工方便，才會不顧校方不要無照騎車的規定釀生憾事，由於宋男為低收入家庭，校方會全力協助家屬善後及處理喪葬事宜。