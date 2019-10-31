曉明女中11人燒燙傷 校方：戶外教學卡式爐使用不當
2019-10-31 20:52
聯合報 記者喻文玟
／台中即時報導
台南市楠西區曾文青年活動中心今天晚間6點38分許，台中曉明女中11名學生野炊不慎燒燙傷。曉明女中輔導主任王美玲表示，這是國二學生的戶外教學，一共三天兩夜的露營活動，今天是第一天，目前學務主任、導師都到醫院陪伴學生，初步瞭解是卡式瓦斯爐使用不當造成。
校方說，受傷的學生分別送往4間醫院，學務主任持續聯繫11名受傷的學生家長。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
曉明女中這次有480名國二學生參加戶外教學露營，校長以及其他老師，留在營地安撫其餘學生，今天晚間會留宿台南，明天其餘學生是否會先行返校，正在討論中。
台中市教育局長楊振昇表示，晚間已派副局長劉火欽和一名督學去台南，教育局持續掌握最新狀況。
留言