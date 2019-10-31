曉明女中野炊11名學生燒燙傷 女學生驚魂未定喊好可怕
2019-10-31 20:23
聯合報 記者邵心杰
、謝進盛
／台南即時報導
台南市消防局晚間18時38分據報，楠西區曾文青年活動中心台中曉明女中有11名女生學生野炊不慎燒燙傷，消防局接報後，共出動6車11消前往救災，初步調查卡式瓦斯爐離烤肉火源過近造成瓦斯罐爆炸所致。後送麻豆新樓醫院4名女學生驚魂未定，直呼「好可怕」。
消防局指出，有11名女同學燒燙傷，其中有一名同學較嚴重1至2度10%燙傷，總共11人送醫，2人送成大，2人永康奇美，3人柳營奇美，4人送麻豆新樓。
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後送麻豆新樓醫院4名女學生均是14歲國二學生，傷勢均在手臂和手指、為一度燒燙傷、面積9%，4名女學生驚魂未定，直呼「好可怕」。4名女學生意識清楚， 她們說。當時就聽到突然一聲爆炸聲，來不及閃躲就受傷了，都是表皮輕傷，4人都受到驚嚇，還有人說感謝神明保佑，老師則在旁安撫情緒，陸續打電話回家報平安。
教育部台南市聯絡處教官們也趕至協助處理，學生說，今天是第一天活動，當時大都用餐完畢，懷疑是火源離瓦斯爐太近不慎起火。
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