掃蕩道路障礙 警分局聯合出擊
2019-10-31 20:15
聯合報 記者陳弘逸
／新北即時報導
新北市三峽警分局、三峽區公所及清潔隊員聯合實施「清道專案」，近期將強力排除道路違規攤販、花棚、鐵鍊等違規佔用道路的廢棄物，專案執行至今，已告發7件違規攤販。
警分局表示，本次重點路段為三峽區民生街121至261號、和平街1至53號及2至24號、民權街1至38號、信義街及文化路等路段。為改善通行空間與交通秩序，將連續2週（10月28日起至11月10日）於上午（7點至11點）時段，規劃警力排除公有市場周邊違規攤販、道路障礙。
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三峽警分局呼籲，將會針對障礙物占用車道、騎樓、紅磚道、人行道等行為開罰，以確保用路人安全與維護道路交通順暢。根據罰則，未經許可在道路擺設攤位，或在道路堆積、置放等以妨礙交通之物，依法可處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。
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