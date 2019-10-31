小客車撞石墩瞬間翻覆 駕駛遭玻璃劃傷送醫
2019-10-31 19:50
聯合報 記者巫鴻瑋
／即時報導
新北市新莊區晚間5點45分發生翻車事故，王姓男子（52歲）駕駛自小客車行經瓊林南路時，疑未注意路幅寬度，為了閃避對向來車，卻不慎擦撞路旁石墩，導致車輛當場翻覆，還波及到對向來車。
因車輛翻覆後車窗玻璃碎裂，王男遭到碎玻璃劃傷，頭部被劃出2道撕裂傷口，手腳也多有擦傷，但第一時間未受困，自行爬出車外求救，警消獲報後立即派救護車輛到現場將受傷的駕駛送醫，所幸經新泰醫院急救包紮，意識清醒、目前暫無大礙。
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目擊的張姓民眾表示，下班途中直擊翻車瞬間「嚇到一個不行，心臟都停了2秒去了」；警方表示，因該路段路幅不寬，且車流量稍多，呼籲民眾在陰雨天，視線不良的情況之下，應減速慢行，以免發生碰撞意味。
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