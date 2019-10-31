基隆市「鐵路街」密錄影片網路熱傳 警方駁非蒐證影帶

2019-10-31 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



網路流傳一段3分多鐘影片，疑是尋芳客在基隆市著名「紅燈區」龍安街一家一家查看賣淫女子及詢價。畫面中有尋芳客與三七仔的對話，及私娼等待接客神態，讓基隆非法色情交易場景，呈現在網友面前。

基隆警方日前才在龍安街破獲私娼寮，有人質疑是否蒐證畫面流出？警方今回應，影像應是尋芳客拍攝，與警方無關，並會持續將龍安街列為巡邏重點目標，維護治安。

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基隆市仁愛區龍安街是基隆著名紅燈區，因鄰近鐵道又名「鐵路街」。基隆警一分局蒐證後，本月24日晚間出擊，破獲位在龍安街、精一路口附近的私娼寮，將業者依妨害風化罪嫌送辦，3名賣淫女子和2名買春男子依社會秩序維護法裁罰。

網路近日瘋傳一段3分33秒影片，影像顯示拍攝時間是10月21日下午，地點是精一路，畫面顯示一名男子走進龍安街密錄畫面，他在皮條客帶領下一家接一家查看賣淫女子及訪價，聲稱晚間會和另外3名男子來消費。

走到私娼寮門口時，皮條客對這名男子說，「讓你選，看那一個」、「這個1300，那個1500元，看那一位，都年輕的」、「值回票價，我不騙你」。

穿著火辣等待街客女子看到皮條條帶領客人到門口，有人習以為常，神情未見變化，有有人馬上從椅子上站起來，撥弄頭髮。

因為拍攝時地與警一分局行動相符，有網友聯想到警方日前才破獲私娼寮，猜測會不會是警方蒐證畫面外流？警一分局婁子才表示，24日查獲私娼寮相關物證不可能外流，網路流傳影片非蒐證影帶，研判是尋芳客自行拍攝及上傳。