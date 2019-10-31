影／男子疑連人帶車摔落山崖 下午數十公里外現蹤
2019-10-31 17:47
聯合報 記者胡蓬生
、范榮達
／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉張姓男子昨晚下班後未返家，且失去聯絡，家人報警協尋，今天上午他的機車在119線道路銅鑼工業區往客屬大橋的山坡上被發現，疑似連人帶車墜崖，但機車吊起後卻始終找不到人，警方根據手機定位，下午在獅潭鄉的便利超商找到張姓男子，他似乎情緒低落，隨後由家人帶回，結束一場救難行動。
廿多歲的張姓男子在銅鑼工作，昨天傍晚下班後一直未騎車返家，家人撥打他的電話，但無人接聽，家人擔心意外報警處理，今天上午張姓男子的同事沿路查看，驚見張的機車摔落在119線道路的邊坡，離路面有十多公尺深。
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銅鑼消防分隊、苗栗救難協會、警方人員立即展開搜救行動，當地邊坡陡峭，救難人員須繫繩下坡尋找，上午10點機車被吊起，但救難人員一直找不到張姓男子，擔心他摔落到隱秘位置，現場出動空拍機搜尋，也未發現人影。
警方根據手機定位，發現位置一再移動，下午1點最後定位點在獅潭鄉仙山附近，獅潭分駐所所長楊秉學接獲通報，率同巡邏警員羅明玉，並請民力協助尋找，在鄉內新店老街、台3線公路四處尋找，下午2點時21分在台3線公路邊的全家便利超商內，發現一名穿著灰色上衣的男子，相關特徵符合失蹤的張姓男子。
男子坐在休息區內，似乎心情很低落，警方上前關懷並查驗身分，確認就是大家四處找尋的張姓男子，將他帶回分駐所休息，並通報家屬報平安，隨後由家人帶回。
他向警方透露，因工作因素導致心情低落，昨天從銅鑼下班後，騎機車返家時不慎墜崖，當下昏迷失去意識，醒來後自行爬起，步行至苗栗市區搭客運至獅潭鄉，想一個人靜一靜放鬆心情。
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