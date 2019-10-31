親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

明年大學招生名額出爐 二類熱門科系指考名額大增

在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事

影／男子疑連人帶車摔落山崖 下午數十公里外現蹤

2019-10-31 17:47聯合報 記者胡蓬生范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣公館鄉張姓男子昨晚下班後未返家，且失去聯絡，家人報警協尋，今天上午他的機車在119線道路銅鑼工業區往客屬大橋的山坡上被發現，疑似連人帶車墜崖，但機車吊起後卻始終找不到人，警方根據手機定位，下午在獅潭鄉的便利超商找到張姓男子，他似乎情緒低落，隨後由家人帶回，結束一場救難行動。

廿多歲的張姓男子在銅鑼工作，昨天傍晚下班後一直未騎車返家，家人撥打他的電話，但無人接聽，家人擔心意外報警處理，今天上午張姓男子的同事沿路查看，驚見張的機車摔落在119線道路的邊坡，離路面有十多公尺深。

銅鑼消防分隊、苗栗救難協會、警方人員立即展開搜救行動，當地邊坡陡峭，救難人員須繫繩下坡尋找，上午10點機車被吊起，但救難人員一直找不到張姓男子，擔心他摔落到隱秘位置，現場出動空拍機搜尋，也未發現人影。

警方根據手機定位，發現位置一再移動，下午1點最後定位點在獅潭鄉仙山附近，獅潭分駐所所長楊秉學接獲通報，率同巡邏警員羅明玉，並請民力協助尋找，在鄉內新店老街、台3線公路四處尋找，下午2點時21分在台3線公路邊的全家便利超商內，發現一名穿著灰色上衣的男子，相關特徵符合失蹤的張姓男子。

男子坐在休息區內，似乎心情很低落，警方上前關懷並查驗身分，確認就是大家四處找尋的張姓男子，將他帶回分駐所休息，並通報家屬報平安，隨後由家人帶回。

他向警方透露，因工作因素導致心情低落，昨天從銅鑼下班後，騎機車返家時不慎墜崖，當下昏迷失去意識，醒來後自行爬起，步行至苗栗市區搭客運至獅潭鄉，想一個人靜一靜放鬆心情。

消防及救難人員運用空拍機搜尋失蹤的張姓男子。圖／苗栗縣消防局提供
消防及救難人員運用空拍機搜尋失蹤的張姓男子。圖／苗栗縣消防局提供
分享
苗栗縣救難協會人員到場協助搜救失蹤的張姓男子。圖／苗栗縣消防局
苗栗縣救難協會人員到場協助搜救失蹤的張姓男子。圖／苗栗縣消防局
分享
張姓男子昨晚疑似連人帶車摔落山坡，生死未卜，今天下午在獅潭鄉的便利超商被警方尋獲...
張姓男子昨晚疑似連人帶車摔落山坡，生死未卜，今天下午在獅潭鄉的便利超商被警方尋獲。圖／警方提供
分享
張姓男子昨晚疑似連人帶車摔落山坡，生死未卜，今天下午在獅潭鄉的便利超商被警方尋獲...
張姓男子昨晚疑似連人帶車摔落山坡，生死未卜，今天下午在獅潭鄉的便利超商被警方尋獲。圖／警方提供
分享
苗栗縣救難協會人員到場協助搜救失蹤的張姓男子。圖／苗栗縣消防局
苗栗縣救難協會人員到場協助搜救失蹤的張姓男子。圖／苗栗縣消防局
分享
張姓男子的機車上午被吊起，但一直不見他的蹤影。圖／苗栗縣救難協會吳建樟提供
張姓男子的機車上午被吊起，但一直不見他的蹤影。圖／苗栗縣救難協會吳建樟提供
分享
張姓男子昨晚疑似連人帶車摔落山坡，生死未卜，今天下午在獅潭鄉的便利超商被警方尋獲...
張姓男子昨晚疑似連人帶車摔落山坡，生死未卜，今天下午在獅潭鄉的便利超商被警方尋獲。圖／警方提供
分享
苗栗縣救難協會人員到場協助搜救失蹤的張姓男子。圖／苗栗縣救難協會吳建樟提供
苗栗縣救難協會人員到場協助搜救失蹤的張姓男子。圖／苗栗縣救難協會吳建樟提供
分享

超商空拍機

相關新聞

金門大橋旁傳「火燒埔」濃煙險危急小三通船隻航行

2019-10-31 17:09

駕BMW涉肇逃害女童截肢 警察找上門竟辯「忘記了」

2019-10-31 14:23

基隆市「鐵路街」密錄影片網路熱傳 警方駁非蒐證影帶

2019-10-31 18:18

台南市補習班電線走火 疏散36名師生無人傷

2019-10-31 17:56

金門海域黃魚盛產大陸漁船又來了 海巡逮1船9人

2019-10-31 16:54

影／悚！大型重機迎面撞砂石車 騎士穿車底命大躲死劫

2019-10-31 15:22

影／油輪船員急病 海巡派艇海上救援接駁送醫

2019-10-31 15:17

影／碰！警追毒販 嫌犯情急翻車波及檳榔攤

2019-10-31 15:13

員警辦案靠手機「酷哥」？嘉義縣議員要求警察局長檢討

2019-10-31 15:12

八掌溪口小抹香鯨擱淺 海巡緊急搶救仍無效

2019-10-31 14:47

男當街砸店還滑倒 警鎖定對象追查中

2019-10-31 14:31

台南市刑大花2個月抓9人 瓦解詐欺車手集團

2019-10-31 13:46

年輕機車族事故多 交通局斥資200萬遊戲宣傳

2019-10-31 13:29

驚險瞬間！ 消防隊員閉氣鋸開手銬助酒駕男脫困

2019-10-31 12:53

10天12起建築物火災 台南消防局：安裝住警器可救命

2019-10-31 12:49

U值媒／當社會誘姦你，你選當小丑，還是少年的你？

2019-10-31 12:48

影／高美濕地男子疑溺斃 海巡消防搜救今天找到遺體

2019-10-31 12:23

網友相約淡水河畔喝酒聊天 男疑尿急失足落水溺斃

2019-10-31 11:37

你們改變我的下半生！南方澳斷橋中油與家屬謝英雄救命

2019-10-31 11:37

台東偏鄉員警十八般武藝 不怕沒第二春工作

2019-10-31 11:12

太扯！熊貓機車誤闖國道 女外送員無照駕駛

2019-10-31 10:09

怪怪的！老夫妻領百萬現金僅用塑膠袋 員警阻止遭詐

2019-10-31 10:00

父女不慎滑落果園坎底 父受傷稚女獨自爬上路面求救

2019-10-31 09:50

幼兒過萬聖節員警撩下去 變裝綠巨人、烏龍派出所角色

2019-10-31 09:49

興大生遭撞死 聯合大學發「又是夜遊惹的禍」後致歉

2019-10-31 09:27

山區迷路GPS不靈 脫困希望就在最近的電線桿…

2019-10-31 09:00

台灣惠普前董事長黃河明 跳樓輕生不治

2019-10-30 23:44

才通車14天 彰化全興工業區濱海路發生貨櫃翻車事故

2019-10-30 20:43

請讓路！200公里從彰化護送女嬰往台北就醫

2019-10-30 20:24

高齡化走失人口漸增 警呼籲：不用等24小時才報失蹤

2019-10-30 20:05

花蓮初音變電箱起火 518戶停電搶修中

2019-10-30 17:42

5歲女生嘔吐送醫...發現一家四口都一氧化碳中毒

2019-10-30 17:09

山區迷路如何自救 消防隊建議待在原地

2019-10-30 16:42

U值媒／關愛之家被議員汙名 作家怒批

2019-10-30 14:44

影／缺錢花用持菜刀搶超商 2天12萬多元花光光

2019-10-30 13:09

影／台中派出所長門口撿到眼鏡 讓小妹妹免受罰

2019-10-30 13:09

影／兄妹嬉戲釀意外 2月大女嬰頭部受傷急送醫

2019-10-30 13:07

疲勞駕駛？ 高雄男凌晨開車撞壞路邊3輛車

2019-10-30 13:01

砂石車、大貨車注意！ 台64線開始科技執法取締超載

2019-10-30 12:48
看更多

熱門文章

台灣惠普前董事長黃河明 跳樓輕生不治

2019-10-30 23:44

涉貪局長帶小三上五星酒店 連「威而鋼」都要廠商埋單

2019-10-30 21:38

外國人把台灣墳墓當「龍椅」坐 網友驚喊：夭壽喔

2019-10-30 20:29

郭台銘不滿媽媽被詛咒「駕鶴西歸」 怒告兩百名網友

2019-10-31 13:44

桃園前經發局長收保護費 遭10個貪汙罪起訴

2019-10-30 21:39

太陽花學運獲國家賠償 受害者：相信台灣司法有改變

2019-10-30 19:21

官員索賄／「偷吃」要人付房費 還索威而鋼

2019-10-30 23:58

太扯！熊貓機車誤闖國道 女外送員無照駕駛

2019-10-31 10:09

連千毅太陽會大哥謝育全落網 高雄警拘捕3太陽會成員

2019-10-30 22:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top