金門大橋旁傳「火燒埔」濃煙險危急小三通船隻航行

2019-10-31 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



興建中的金門大橋旁林地今天中午驚傳「火燒埔」，因爲現場風勢助長，延燒至金門大橋旁一堆之前大橋使用過但閒置在空地的舊器材，如閒置輪胎及機具操作油等雜物，造成火勢猛烈，黑煙竄起，遠遠就看到濃煙沖天，險危及金廈、金烈船隻航行。消防局最後是出動泡沫消防車到現場灌救，總算在下午將近2點左右控制住火勢。

金門縣消防局表示，消防局勤指中心在中午11點40分接獲民眾通報位於金寧鄉金門大橋工地旁有林地火警，因同時有2處地點發生田野火警，大橋位置靠近金廈和金烈船運航線，考慮船隻航行安全，因此動員車輛及人力較多，但因風勢強勁，且閒置輪胎及機具操作油、塑膠軟管等雜物眾多，也造成火警現場搶救上的難度。

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消防局局長翁宗堯、第一大隊大隊長陳國瑋於接獲通報後立即到場指揮救災，義消第一大隊大隊長顏及人也率義消人員到場協助搶救，整起案件總計出動消防車輛5輛，人員26人（含義消10人），另東丕營造廠廠商也出動2部挖土機協助開挖。所幸經消防車水線及挖土機協助下，並運用泡沫化學車處理，順利撲滅火勢。