金門海域黃魚盛產大陸漁船又來了 海巡逮1船9人

2019-10-31 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



近期金門海域適逢黃花等漁汛期間，屢有大陸漁船越界捕魚，金門海、岸巡隊已陸續派遣10艘巡防艦艇共勤巡檢，金門海巡隊巡防艇昨日晚間在溪邊海域又抓到1艘「惠安000號」越界大陸漁船，海巡最後將「惠」船帶回料羅港留置調查，並沒入網具，後續將依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第80條之1科處罰鍰。

金門海巡隊副隊長駱天雄表示，金門海巡隊的雷達在昨晚8時許在溪邊海域巡邏時，雷達發現溪邊海域有可疑光點徘徊，原來是「惠安000號」越界大陸漁船於距岸0.8浬處滯留作業，海巡艇準備登檢時，「惠」船還幾度蛇行拒檢，經雙艇夾擊並以優勢警力登船檢查，順利將作業中的「惠」船押回料羅港留置，李姓船長等9人帶回海巡隊進行調查及行政處分。

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